Čínský vesmírný program je na vzestupu. To dokazuje i výstavba již pátého kosmodromu, jenž vyroste ve městě Ning-po. Důvod vybudování je jednoduchý. V příštích letech se totiž očekává v tomto směru velký rozmach a počítá se se značným nárůstem komerčních vesmírných misí. Stavba má pokračovat až do roku 2025 a vyjít by měla přibližně na 3 miliardy dolarů. Do vesmíru by zde mohlo startovat až 100 misí ročně. Součástí komplexu bude velitelské středisko, startovací rampa a testovací zařízení.