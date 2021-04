První helikoptéra vytvořená člověkem pro let na Marsu se již připravuje na svůj první let. Zatím je tedy potřeba provést ještě několik testů, ovšem helikoptéra Ingenuity již poslala na Zemi svou první barevnou fotografii. Vidět ji můžete pod odstavcem. Pokud jde o samotný let, ten by se mohl uskutečnit 11. dubna. Držme palce.