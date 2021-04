Apple koupí baterie od Tesly, budou zásobit energií Apple Park

Společnost Apple má v plánu využít baterie Megapack od společnosti Tesla pro své nové energetické úložiště v Kalifornii. Energie, vyprodukovaná v tomto úložišti, má mimo jiné pomoci napájet Apple Park, a jeho vybudování je zároveň součástí závazku společnosti Apple dosáhnout v roce 2030 naprosté uhlíkové neutrality.

Apple konkrétně uvedl, že jeho kalifornská solární farma bude využívat pětaosmdesát 60MV soustav baterií od Tesly. Zmíněná farma, kterou Apple začal budovat již v roce 2015, by podle vyjádření firmy měla být schopná vyprodukovat dostatek elektrické energie k zásobení více než sedmi tisíc průměrných domácností. Solární farma s názvem California Flats bude jedním z největších projektů tohoto druhu v zemi, a měla by být mimo jiné schopná fungovat coby úložiště o kapacitě 240MWh. Solární farma se v loňském roce dočkala úspěšného schválení ze strany místní dozorčí rady okresu Monterey, a vedoucí odboru územního plánování potvrdil v rozhovoru pro magazín The Verge,, že zde Apple bude skutečně využívat baterie od společnosti Tesla. Viceprezidentka Applu pro životní prostředí Lisa Jackson uvedla, že Apple tímto svým krokem inspiruje i další firmy, které možná stále ještě otálejí s přechodem na ekologicky šetrnou a obnovitelnou energii. Lisa Jackson je podle svých slov přesvědčená o tom, že to, k čemu se odhodlala společnost Apple, mohou velmi snadno napodobit nebo zopakovat také další podniky.

Společnost Apple si dlouhodobě dává velmi záležet na tom, aby měla nálepku takzvané „zelené firmy“, a usiluje o co největší ohleduplnost vůči životnímu prostředí a zároveň také o neustálé snižování vlastní uhlíkové stopy. Kromě postupného přechodu na čistší a obnovitelnou energii je součástí této snahy také zavádění ekologicky šetrnějšího balení produktů.