Nejlepší chytré hodinky od HONOR jsou teď levnější o 2 000 Kč

Komerční sdělení: Nepočítáme-li Apple Watch, které jsou striktně určené pro majitele iPhonů, pak mezi nejzajímavější smartwatch na trhu bezesporu patří chytré hodinky Honor. Zejména, co se poměru cena/výkon týká. Tento týden jsou nejnovější modely Honor Watch výrazně zlevněné, kdy je jejich cena až o dva tisíce nižší. Pokud tedy hledáte vhodnou alternativu k hodinkám od Applu, pak právě ty od Honor by vám mohly padnout do oka. Výhodou je, že jsou plně kompatibilní s iOS.

Chytré hodinky Honor Watch GS Pro nabídnou prakticky všechny důležité funkce a přitom aktuálně stojí jen 4 490 Kč (dříve 6 490 korun). Jsou ideální pro aktivní uživatele, a to i díky odolné konstrukci, která splňuje 14 testů vojenského standardu a hodinky tak odolají extrémním podmínkám. Nechybí jim ale ani všechny důležité senzory, kdy kromě nepřetržitého snímání srdečního tepu umí také monitorovat spánku nebo měřit hladinu kyslíku v krvi. Nejlepší vlastností u Watch GS Pro je ale výdrž – hodinky zvládnou na jedno nabití až 25 dní provozu. Disponují také barometrem, GLONASS a vysoce přesnou GPS se speciální funkcí Route Back. Jsou vybaveny reproduktorem i mikrofonem, takže skrze ně můžete telefonovat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Druhým zástupcem jsou pak Honor Watch ES, které bychom spíše než za hodinky mohli považovat za chytrý náramek na steroidech. Designem totiž skutečně vypadá jako fitness tracker, ale disponuje 1,64“ AMOLED displejem a nabízí velmi slušnou výbavu. Nechybí mu tak schopnost měřit 95 různých pohybových aktivit, automatická detekce cvičení, nepřetržité snímání tepu, monitoring spánku či stresu, 10denní výdrž a dokonce ani funkce pro sledování hladiny kyslíku v krvi, což je u takto levných smartwatch většinou rarita. Honor Watch ES momentálně vychází jen na 1 790 Kč (dříve 2 490 korun).

