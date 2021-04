Jak upéct mazanec: Nejlepší aplikace na velikonoční pečení a vaření

Svátky jara se sice v letošním roce neponesou ve stejném duchu jako obvykle, to ale neznamená, že byste si je nemohli náležitě užít. Pokud byste se například chtěli pustit do pečení či vaření, ale nejste si jisti postupem, můžete si stáhnout některou z aplikací, které vám nabízíme v tomto článku. Pokusili jsme se vybrat převážně české aplikace, upozorňujeme ale na to, že některé z nich nebyly delší dobu aktualizované.

Kuchařky.cz

V české aplikaci Kuchařky.cz najdete spoustu skvělých receptů všeho druhu – pečení, vaření, smažení, sladká i slaná jídla, tradiční i netradiční. V aplikaci si můžete vytvořit také vlastní nákupní seznam, seznam vašich oblíbených receptů, nebo se třeba informovat o nutričních hodnotách jednotlivých receptů. Aplikace je přehledná a dobře se s ní pracuje, její tvůrci ji ale bohužel již nějakou dobu neaktualizovali.

Aplikaci Kuchařky.cz stáhnete bezplatně zde.

COOP dobré recepty

Česká aplikace COOP dobré recepty se skvěle hodí přesně pro příležitosti, kdy si nevíte rady s některým z tradičních receptů, nebo když se rozhodujete, co máte v daný den uvařit. Najdete zde přehledně seřazené recepty všeho druhu a pro všechny možné příležitosti, součástí receptů jsou samozřejmě také fotografie spolu s hodnocením od ostatních uživatelů. Aplikace COOP dobré recepty ale bohužel trpí podobným neduhem, jako řada dalších českých aplikací tohoto typu – dlouho nebyla aktualizována.

Fotogalerie COOP dobre recepty 1 COOP dobre recepty 2 COOP dobre recepty 3 COOP dobre recepty 4 Vstoupit do galerie

Aplikaci COOP dobré recepty stáhnete bezplatně zde.

Online kuchařka

Aplikace s názvem Online kuchařka nabízí obsáhlou knihovnu, která čítá doslova tisícovky různých receptů všeho druhu, náročnosti, složení, a ze všech možných oblastí. Nabízí pokročilé vyhledávání nejen podle názvu receptu, ale také podle surovin, třídění receptů do kategorií, a možnost přidávání vybraných receptů do seznamů oblíbených. Součástí aplikace je také užitečný nákupní seznam.

Fotogalerie Online kucharka 1 Online kucharka 2 Online kucharka 3 Vstoupit do galerie

Aplikaci Online kuchařka stáhnete bezplatně zde.

Můj Albert

Nenechte se zmást názvem – aplikace s názvem Můj Albert je sice určená primárně zákazníkům stejnojmenného obchodního řetězce, kromě slev a tipů na nákupy zde ale najdete řadu zajímavých receptů, které byly v minulosti zveřejněny v magazínu Albert. Kromě receptů jako takových nabízí aplikace Můj Albert také řadu užitečných a zajímavých tipů.

Fotogalerie Muj Albert 1 Muj Albert 2 Muj Albert 3 Muj Albert 4 Vstoupit do galerie

Aplikaci Můj Albert stáhnete bezplatně zde.