Jak napálit jablíčkáře? Toto jsou ty nejlepší aprílové vtípky, co můžete udělat

S prvním dubnem nebo chcete-li aprílem má celý svět spojené nejrůznější žertíky. Pokud se v nich vyžíváte i vy a zároveň máte ve svém okolí uživatele iPhonů, iPadů či Maců, máme pro vás tip na dva, kterým je zaručeně napálíte. Přiznáváme, že je sice už tak trochu ohrané, ale opakování je v tomto případě matka moudrosti – tím spíš, když se jedná o nejlepší a zároveň nejjednodušší vtípky, který můžete na jablíčkáře vymyslet.

Jak napálit jablíčkáře nekonečnou iMessage

Stáhněte si GIF bubliny indikující psaní zprávy v iMessage níže (přidržte na GIFu prst a zvolte poté Přidat do fotek)

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Otevřete aplikaci Zprávy, vyberte uživatele s aktivními iMessage, kterého chcete napálit a GIF mu odešlete přes fotogalerii

Teď už si jen počkejte na jeho reakci. Čekat nicméně zřejmě nějakou chvíli budete, jelikož o totéž se bude snažit protistrana s vidinou, že jí píšete extrémně dlouhou zpráv.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Jak napálit jablíčkáře tapetou prasklého displeje

Druhým velmi slušným aprílovým vtípkem může být spuštění aplikace The Broken Screen Prank na telefonu oběti. Jak už její název napovídá, po jejím spuštění se má telefon chovat jako by měl zničený displej a nutno podotknout, že to zvládá relativně dobře. Jasně, tento vtípek jde vcelku snadno prokouknout, protože lze aplikaci zcela standardním způsobem vypnout. Prvotní šok z poničené zrnící obrazovky je však v tomto směru svým způsobem zaručen. Takže směle do toho.

Aplikaci můžete stáhnout

Další vtípky na jablíčkáře

Pokud by pro vás byly dva tipy výše nezajímavé, další můžete najít třeba ve videu níže.