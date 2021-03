Práce ve vývoji počítačových her a animací má dobrou budoucnost, říká Marek Toušek z Creatoola

Řada lidí v současné době přehodnocuje svou pracovní dráhu. Možná jim k rozhodování o směru jejich další kariéry pomůže i rozhovor s Markem Touškem z platformy Creatoola. Ta pomáhá s orientací v odvětví vývoje počítačových her, animace a vizuálních efektů. Také představuje potenciál a příležitosti k profesnímu uplatnění. Creatoola nedávno zrealizovala mezi největšími studii průzkum, ze kterého vycházejí zajímavá fakta. Originálně a hravou formou je ztvárnil animátor Honza Švarc ve videu, na které se můžete také podívat. Malá ochutnávka informací: většině oslovených firem i v loňském náročném roce rostly tržby. Dohromady hledají více než stovku nových posil a nabízejí velmi dobré platové podmínky.

Marek Toušek je producent působící v animaci od roku 2007. Je spoluzakladatelem vzdělávací platformy ANOMALIA, produkčního studia 3BOHEMIANS a místopředsedou Asociace animovaného filmu. Mezinárodně uznávaný program ANOMALIA nabízí od roku 2008 kurzy a tvůrčí dílny za účasti lektorů ze studií Pixar, Disney, DreamWorks, Valve a dalších studií.

Creatoola je platforma, která pomáhá s orientací ve světě animace, her a VFX v ČR. Představuje obory, potenciál a příležitosti k profesnímu uplatnění. Nabízí detailní popis pracovních pozic, představení studií a produkcí, přehled škol a dalších vzdělávacích příležitostí, tipy a rady, jak se začít v oborech orientovat, a také nabídky práce. Projekt iniciuje Asociace animovaného filmu, v partnerství s Herním Klastrem Brno, festivalem Anifilm a konferencí Game Access. Projekt podporuje Asociace producentů v audiovizi a Státní fond kinematografie.

Co vás vedlo k tomu udělat průzkum trhu animace a her 2020?

Zajímalo nás, jak se firmám v odvětví daří a co by jim mohlo pomoci. Ukázalo se, že potřebují hlavně posily. Budeme moc rádi, když i povědomí o průzkumu přispěje k tomu, že se o tato odvětví začne zajímat více lidí, protože jsou zajímavá a perspektivní.

Co si z průzkumu berete vy osobně?

Osobně jsem si potvrdil, že pracuji v oboru, který je inspirativní a má budoucnost.

Překvapilo vás tam něco, nebo jste takový výsledek čekal?

Podobný výsledek jsem očekával. V oboru se pohybuji již řadu let, a to jak v produkci, tak i profesním vzdělávání v rámci vzdělávací platformy ANOMALIA. Mám tak dobrý kontakt s dynamikou a trendy oboru nejen v tuzemsku. Je na čase, aby kreativnímu průmyslu v ČR byla konečně věnována potřebná pozornost.

Kolik v Česku působí animačních studií a kolik studí na vývoj her?

Studií věnujících se hernímu vývoji je okolo sedmi desítek a jejich počet každým rokem roste. Velkých studií s několika desítkami až stovkami zaměstnanců je do pěti, vedle nich existuje spousta menších studií s herními týmy od jednoho do dvaceti tvůrců.

Animačních a VFX studií, která se věnují filmové tvorbě, je do deseti. U filmu je odlišujeme na produkci, kde se projekty vyvíjejí a zajišťuje se jejich financování, a na animační studia, kde se projekty vyrábějí. Vedle toho funguje řada menších produkcí zaměřených na tvorbu jednoduchých propagačních spotů.

Jak moc tato studia spolupracují navzájem?

Nedá se úplně říci, že by herní studia spolupracovala na produkci vlastních her. V tom jede každý tým sám za sebe. Filmová studia si občas vypomohou na nejrůznějších servisních zakázkách. Všichni ale spolupracujeme v rámci zájmových organizací, asociací a klastrů, které se zasazují o zlepšení prostředí, ve kterém děláme byznys.

Jaká studia byla do průzkumu zapojena?

Do průzkumu se zapojil mix velkých a menších hráčů. Výsledek je proto reprezentativní.

Kdy je ideální s animací a počítačovými hrami začít? Může se jim začít profesionálně věnovat i člověk ve středním věku, když zatím nemá potřebné zkušenosti?

Teď trochu rozšířím zažité povědomí o tom, že animované filmy tvoří animátoři a videohry herní vývojáři. Jistě, zjednodušení je mnohdy namístě. Nicméně faktem je, že jak hry, tak filmy jsou komplexní projekty, na kterých se podílí desítky až stovky tvůrců na nejrůznějších pozicích technického a uměleckého směru.

Na webu platformy Creatoola jsou jednotlivé pozice srozumitelně popsány, aby si každý mohl rychle udělat představu. Vybrat si může prakticky každý, a to i nehledě na věk.

Samozřejmě nejlepší je začít v útlém věku. Holky a kluci na střední škole si ale nemusí být jistí, jakým směrem se profesně ubírat. Projít vybranými uměleckými školami je výhodou, ale ne podmínkou. Začít lze prakticky kdykoliv. Tak proč ne i ve středním věku!

Pro umělecké profese je výhodou, když dotyčný má přeci jen vystudovaný alespoň příbuzný obor. Filmy a hry také nabízí velké uplatnění v IT pozicích. Možná i překvapivě zde najdou uplatnění organizačně zdatní jedinci na pozici produkčních.

Když mám doma dítě školního věku, kterého grafika a programování baví, jak s ním dál pracovat, aby se správně rozvíjel?

Většina rodičů si nedovede představit, že se lze tvorbou her a animací vůbec uživit. Seznámit proto děti s možností možné hry nejen hrát, ale i vytvářet, je dobrým východiskem.

Cesta dítěte pak může směřovat na střední odborné školy uměleckého nebo IT zaměření. Ani gymnázia však nejsou slepá ulička. Dveře vyšších odborných škol či vysokých škol, které už nabízejí zaměření s uplatněním ve hrách a animaci, jsou otevřené všem bez ohledu na to, jakou máte střední školu. Link na seznam škol najdete na webu Creatoola zde. Záleží na individuálních předpokladech každého dítěte. V rámci webu Creatoola plánujeme připravit online průvodce, který by pomohl zájemcům, dětem i dospělým, ujasnit si, v jaké oblasti by se mohli nejlépe profilovat.

Důležité je nespoléhat se pouze na školu. Sebevzdělání je v našich oborech důležitým předpokladem k udržení kroku s rychlým vývojem technologií. Studentům říkám, že je třeba vybrat si oblast, ve které chtějí být nejlepší, na to se zaměřit a makat. Samotné řemeslo se lze koneckonců naučit i v online školách, které jsou dostupné na jedno kliknutí. Každý si může vymyslet svůj vlastní projekt, který se učí realizovat. Rozhodně pomůže kontaktovat se s lidmi, kteří mají stejné zájmy, sledovat video tutoriály, zkusit si najít mentora.

Může dítě třeba získat praxi v některém ze studií? Od kolika let dává taková praxe smysl?

Stáže/praxe nabízejí zejména větší studia. Zájem o lidi je aktuálně velký. Na druhé straně to nefunguje tak, že přijde kdokoliv, že chce na stáž, a má jí. Studia si vybírají, komu budou věnovat svůj čas. Je nutné už něco umět, představit svou práci, byť se jedná o základy. Zkušení tvůrci ve studiích jsou schopni odhalit i skrytý talent. Creatoola nabízí i praktické rady, jak si připravit prezentaci vlastních prací, se kterou pak lze studia oslovit.