Fanoušci hororů opět mají jeden večer co sledovat. Do videotéky Netflixu totiž přibyl horor Kořist (Crawl) z roku 2019. Hlavní hrdinka se vydává za otcem do oblasti, kde udeřil hurikán. Otce nalezne raněného a začíná boj o přežití. Hurikán totiž vyhnal aligátory a zároveň se sklep plní vodou.