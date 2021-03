O zablokování Suezského průplavu lodí Ever Given pravděpodobně v posledních dnech slyšel každý z vás. Nyní už je ale vše v pořádku a po svém vysvobození lodě oslavil i Google. Pokud do vyhledávače napíšete „suez canal“ nebo „Ever Given“, pod vyhledávací lištou se vám ukáže animace plující lodě.

