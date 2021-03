Apple Watch mohou lékařům pomoci na dálku sledovat kardiaky

Nedávno provedená studie Stanofordovy univerzity prokázala, že Apple Watch umožňují poměrně přesně rozpoznat srdeční slabost u svého majitele. Slabost lze určit na základě šestiminutového testu chůze (6 Minute Walking Test – 6MWT), přičemž příslušné metriky slouží jako standard ke zhodnocení funkční mobility pacienta a jeho schopnosti cvičit. Čím vyšší skóre, tím lepší je stav pacientových srdečních, dechových, oběhových a nervosvalových funkcí.

Zmíněnou studii financovala společnost Apple, a jejím vykonáním byli pověřeni výzkumní experti ze zmíněné Stanofordovy univerzity. Více než stovce pacientů z řad válečných veteránů byl pro účely tohoto výzkumu zapůjčen iPhone 7 spolu s hodinkami Apple Watch Series 3, přičemž pacienti museli doma absolvovat tradiční šestiminutový test chůze. Domácí test byl pak v řadě aspektů porovnán s jeho klasickou klinickou verzí. Studie ukázala, že Apple Watch jsou schopné určit slabost pacienta s 90% citlivostí a 85% přesností, v domácím prostředí a bez dohledu se pak jednalo o 83% citlivost a 60% přesnost.Podle Applu to jasně dokazuje, že data, shromážděná na základě pasivní aktivity, mohou skvěle posloužit jako poměrně přesný prediktor výkonu při šestiminutovém testu chůze na klinice. V případě této dlouhodobé studie tomu tak skutečně bylo. Experti došli k závěru, že příslušné parametry lze skutečně do jisté míry sledovat na dálku a pasivně, a že by bylo možné tímto způsobem na dálku sledovat například kardiologické pacienty. Pro účely studie byla použita speciální aplikace s názvem VascTrac, u novějších modelů Apple Watch a u novějších verzí operačního systém watchOS již ale Apple zavedl vlastní nástroje pro měření tohoto typu.

