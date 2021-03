5 nejlepších zápisníkových aplikací na iPhone

Ať už se chystáte napsat svůj první román, nebo už za sebou nějakou tu stránku či dokonce knihu máte, těchto 5 aplikací na psaní příběhů vám pomůže otevřít novou kapitolu vašeho spisovatelského života. A kdy jindy s ní začít než s příchodem jara, tedy i s přívalem množství energie, kterou nelze vybít jinde než v rámci své obce. Když tedy nemůžete vy, nechte cestovat alespoň svou fantazii.

Wattpad – Read & Write Stories (zdarma v App Store )

Klíčem k úspěchu je číst, nabírat inspiraci, zjišťovat, co se lidem líbí, co ne a až pak začít psát. Je to totiž nejen o formě, ale i stylu. Ideálním místem k získání zpětné vazby je právě Wattpad. Zde najdete komunitu spisovatelů, čtenářů a milovníků příběhů z celého světa napříč všemi žánry. Přečtete si zde, co napsali oni a ukážte jim, co je výtvorem vaším. Nechybí ani lajky, ani komentáře.

Storki : Chat fiction příběhy (zdarma v App Store )

Je-li na vás Wattpad příliš komplexní a obsáhlý, a vy chcete začít něčím menším, tak se jako ideální nabízí využít titulu Storki. Ten je totiž založen na formátu krátkých zpráv, tzv. chat fiction. V nich se vše odehrává jen skrze krátké zprávy, které si mezi sebou postavy posílají. S každým ťuknutím do displeje se vám tak odhalí kousek příběhu. Vyjma jejich čtení je zde samozřejmě tedy můžete i tvořit.

Story Planner for Writers (149 Kč v App Store )

Je hodně věcí, o kterých je třeba mít neustálý přehled, abyste neztratili nit a nepopletli detaily. Abyste tedy zachovali všechny souvislosti, je třeba mít je někde zaznamenané. A právě od toho je zde titul Story Planner. Ten, jak jeho název sám napovídá, rozdělí vaše nápady do částí, umožní sledovat všechny dějové linie, postavy, kapitoly, místa, ale i délku, takže budete vždy vědět, jak jste s psaním daleko.

Craft – Docs and Notes Editor (zdarma v App Store )

Tento nástroj je určený k vytváření dokumentů a poznámek a sdílení vašich myšlenek. Vše, co vytvoříte v aplikaci Craft, lze s ostatními sdílet jediným klepnutím. Titul podporuje inline markdown, zpětné odkazy, fragmenty kódu, obrázky, videa, připojování souborů PDF a náhledy bohatých odkazů. Tzn., že si zde můžete schraňovat veškeré podklady pro své příběhy, a to pěkně na jednom místě.

Day One Journal (zdarma v App Store )

Day One je primárně deník, do kterého si můžete zapisovat své každodenní aktivity, ale samozřejmě i nápady a myšlenky. Napříč časem zde tak vznikne časosběrný dokument, se kterým můžete pracovat dle libosti. To nejen díky možnostem exportu ale i publikace přítomných informací na blog. Nechybí přikládání obrázků, štítků, polohy a mnoho dalších funkcí.

