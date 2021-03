5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (29. 3. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Zakoupením aplikace RAW Power získáte parádní řešení pro jednoduché a rychlé upravování vašich fotografií. Tento nástroj vás dokáže na první pohled zaujmout svým jednoduchým designem a integrací s jablečným ekosystémem. V aplikaci totiž ihned vidíte všechny vaše snímky z nativních Fotek (z iCloudu) a můžete se doslova ihned vrhnout do nejrůznějších úprav.

Původní cena: 1 050 Kč (779 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-RAW Power 5 Aplikace se slevou-RAW Power 4 Aplikace se slevou-RAW Power 3 Aplikace se slevou-RAW Power 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-RAW Power 1 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace wordCount vám dokáže posloužit při počítání slov. To samozřejmě můžete vyřešit například překopírováním textu do Wordu, každopádně tento program nabízí poměrně elegantnější řešení. Konkrétně totiž dokáže zmiňované počítání slov provádět doslova všude, aniž byste museli ztrácet čas. Jak to funguje v praxi najdete v níže přiložené galerii.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-wordCount 2 Aplikace se slevou-wordCount 1 Vstoupit do galerie

Aplikace Paletter 4 cílí především na vývojáře, grafiky, návrháře a ostatní, kteří potřebují pracovat s barvami. Není totiž žádným tajemstvím, že právě volba správných barev se řadí mezi nejobtížnější úkoly. Tento nástroj vám konkrétně pomůže s volbou správných kombinací, které si samozřejmě můžete i ukládat a zpětně se k nim vracet.

Původní cena: 779 Kč (249 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Paletter 4 1 Aplikace se slevou-Paletter 4 5 Aplikace se slevou-Paletter 4 4 Aplikace se slevou-Paletter 4 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Paletter 4 2 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějaké jendoudhcé, praktické a kvalitní řešení, které by vám dokázalo posloužit jakožto sešit pro nejrůznější poznámky a dokumenty, tak byste se rozhodně měli přinejmenším podívat na aplikaci SnipNotes – Clever Notebook. Tento nástroj si mimo psaní jednoduchých poznámek poradí s formátováním textu, podporuje obrázky a přistupovat k němu můžete okamžitě z horního menu baru. Všechna data jsou navíc automaticky synchronizována skrze iCloud.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-SnipNotes - Clever Notebook 1 Aplikace se slevou-SnipNotes - Clever Notebook Aplikace se slevou-SnipNotes - Clever Notebook 5 Aplikace se slevou-SnipNotes - Clever Notebook 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-SnipNotes - Clever Notebook 3 Vstoupit do galerie

Oblíbená hra Car Mechanic Simulator 2018 by neměla chybět v herní knihovně žádného automobilového nadšence. V tomto titulu se totiž zhostíte role automechanika, kdy povedete svou vlastní dílnu. Vaším úkolem konkrétně bude opravovat auta zákazníků, lakovat je, různě vylepšovat a testovat.

Původní cena: 19,99 € (7,99 €)