Geekoviny března: Nové PSVR ovladače, svět pro Dungeons & Dragons i rozšíření Marvel Champions

Doby, kdy geekovské a nerdy věci považovala společnost za zábavu pro podivíny, už jsou dávno pryč. Všelijaké videohry, deskovky, dračí doupata a podobné záležitosti se staly součástí mainstreamu: některé už napevno, jiné si do něj zatím cestu hledají, ale směr je jasný. Pojďme se podívat, co se v březnu stalo v této oblasti zajímavého.

Od Warcraftu k Dungeons & Dragons

Začneme bezpochyby jednou z největších geekovských událostí letošního roku. Chris Metzen je hvězda, člověk, který ve společnosti Blizzard roky vytvářel světy, postavy a příběhy her Warcraft a Starcraft. Když před pěti lety oznámil odchod, byla to pro Blizzard velká ztráta, ale fanoušci se mohli těšit, s čím asi přijde. A je to tady. Chris Metzen se ovšem pro mnohé překvapivě nepustil do videohry. Chystá nový svět, to ano, ale pro hru Dungeons & Dragons. Jeho studio Warchief Gaming se pustilo do projektu Auroboros, vývoje hry a fiktivního světa, která poběží na systému 5. edice hry Dungeons & Dragons. To znamená, že Metzen bude využívat pravidla vymyšlená společností Wizards of the Coast, ale obsah už je vyloženě jeho práce (a kolegů ze studia). První kniha s plným názvem Auroboros: Coils of the Serpent byla odhalena na konci března a kromě seznámení s novým světem přinese i pravidla pro nové národy či profese, zkrátka poctivý RPG modul se vším všudy. 20. dubna startuje na Kickstarteru kampaň, která má za cíl financovat vývoj a výrobu knihy, bude zajímavé sledovat, kam až se konečná částka vyšplhá.

Obří Descent zná datum vydání

Deskovka Descent je populární dungeon-crawler, jehož druhá edice se dočkala i českého vydání. Společnost Fantasy Flight Games už vloni poodhalila hru jménem Descent: Legends of the Dark, ale moc se toho zatím nevědělo. To se změnilo před pár dny. Víme, že novinka není třetí edicí Descentu, ale spíš novým produktem zasazeným do fantasy světa Terrinothu. Jde jednoznačně o největší hru značky Descent a jeden z největších boxů, které Fantasy Flight Games kdy vyrobila, obří základní krabice bude stát 175$, což je částka na standardy figurkových deskovek nekompromisní a odpovídá spíš luxusním edicím kickstarterových deskovkových projektů. Zmíněná suma je ovšem příslibem stejně nekompromisního obsahu, který bude odhalován s blížícím se vydáním stanoveným na srpen letošního roku.

Marvel Champions se stále rozrůstají

Fotogalerie Marvel hra 1 Marvel hra 2 Vstoupit do galerie

Lockdown je jako stvořený pro hraní deskovek a buďme rádi, že vychází nejen další tituly, ale i nová rozšíření ke hrám, které už máme doma. Karetní hra Marvel Champions patří do rodiny LCG her, tedy karetek, kde se váš balíček může (ale nemusí) rozšiřovat s postupně vydávanými novými rozšířeními. Hráči se chopí role superhrdinů a společně se snaží porazit různě silné a nebezpečné padouchy. Díky společnosti Blackfire vyšla hra i v češtině, na trhu je nyní základní krabice a rozšíření Vzestup Red Skulla přidávající kromě nových postav i scénáře propojené do příběhové kampaně (vyprávěné vtipně jako komiks). Nejnovějšími přírůstky do rodiny superhrdinů jsou Scarlet Witch a blížící se Drax, kteří se dočkali samostatných balíčků. Český deskovkový trh je zatím bohužel příliš malý na to, aby i tato menší rozšíření dostala lokalizaci, na druhou stranu, kdo ovládá angličtinu, ten může tyto balíčky směle přiřadit k původní sbírce a při hře to nijak nevadí.

Blíží se nová PSVR

Fotogalerie PSVR ovladace 1 PSVR ovladace 2 PSVR ovladace 3 PSVR ovladace 4 Vstoupit do galerie

Šuškalo se o tom dlouho, v březnu však došlo k oficiálnímu oznámení. Virtuální realita od Sony se dočká druhé generace. Pracovní název je zatím PSVR 2 a ačkoliv Sony oznámila, že vyjde v „blízké budoucnosti“, zároveň tím nemyslí rok 2021. Zatím víme, že nová generace nabídne lepší rozlišení (které měla minulá generace oproti PC VR helmám nižší, ale kompenzovala to cenou), širší zorné pole a menší kabeláž, což je u VR důležitý aspekt. Sony představila i nové ovladače, které jsou oproti předchozím PS Move ovladačům rozdílné až skokově. Vypadají futuristicky a nabídnou funkce jako rozeznávání otisků prstů nebo haptickou odezvu, kterou už znají majitelé konzolí PlayStation 5 díky ovladači DualSense.

I když je vydání PSVR 2 zatím vzdálené, se současnou generací PSVR si můžeme čekání zkrátit. Sony se v tiskovce pochlubila, že současná nabídka titulů pro PSVR překročila číslo 500. Drtivá většina z toho jsou sice hříčky na pár desítek minut, ale najdeme mezi nimi i větší tituly, které navíc na konci března doplnila i nová verze hry Doom 3 překlopená do virtuální reality.