Pokud jste odjakživa toužili podívat se do vesmíru, tak k tomu díky moderním technologiím nemusíte opouštět pohodlí naší planety, dokonce ani domu či ostatně obývacího pokoje. Klidně můžete dál sedět na své pohovce, protože vám vystačí jen vhodná kolekce titulů v App Store. Těchto 5 aplikací k pozorování hvězdné oblohy, planet a celého vesmíru na iPhonu navíc nevyžaduje žádné příslušenství v podobě vlastního skafandru.

Vezměme to pěkně od začátku, a to hned od velkého třesku. Aplikace Big Bang vás tak skrze rozšířenou realitu a komentář herečky Tildy Swinton vezme 13,8 miliard let zpět v čase a názorně vám vysvětlí, jak vznikl svět a vše ostatní okolo nás. Budete sledovat, jak se tvoří prvotní částice a atomy, jak k nim přibývají první hvězdy a postupně se utvoří celá sluneční soustava.

Zajímáte-li se o aktuální dění, jistě vám neunikly informace kolem mise Mars 2020 americké agentury NASA. Ta na povrch planety Mars v půli února úspěšně doručila vozítko Perseverance. Oficiální aplikace amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír vás však bude informovat o všech probíhajících misích. Přítomny jsou tisíce fotek, videí ze startů raket, ale i rozhovory s astronauty např. o životě na palubě ISS atd.

Tato Noční obloha vám pomůže porozumět tomu, co vidíte na obloze. Jedná se tak o vaše osobní planetárium, s jehož pomocí rozeznáte satelity od planet i souhvězdí. Ty vám navíc velice poutavou formou ukazuje i prostřednictvím AR. Stačí vám tak pohybovat telefonem namířeným k nebesům a hned vidíte, jak se hvězdy mění v různé obrazce, které mají představovat.

Slova „je to malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo,“ zná z úst Neila Armstronga, tedy prvního člověka na Měsíci, každý fanoušek vesmíru. Co jim ale předcházelo můžete zjistit právě v této aplikaci, která vás tímto zásadním milníkem v historii lidstva provede doslova krůček po krůčku. K tomu přidává i autentické rozhovory kosmonautů.

Jedná se jednoduchou vzdělávací aplikaci, která vám formou snadných kvízů přiblíží svět astronomie. Najdete zde otázky z oblasti základní astronomie, ale také ty týkající se celého vesmíru, jeho průzkumu atd. Titul je kompletně v čeště, zdarma a bez přítomnosti dalších mikrotransakcí nebo předplatného a je určen pro děti od čtyř let.

