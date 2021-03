Sčítání lidu pozastaveno: služba pro sčítání lidu 2021 nefunguje a ČSU pozastavilo sčítání

Sčítání lidu bylo dočasně pozastaveno, oznámil český statistický úřad na svém oficiálním Twitterovém účtu. Pokud jste si mysleli, že se najde alespoň jedna věc, která je placena z daní všech občanů ČR a bude fungovat, pak formulář pro sčítání lidu to bohužel není. Služba, o které se ČSU vyjádřilo jak je otestována a vše by mělo fungovat bez problémů, je od dnešních osmi hodin ráno nedostupná a český statistický úřad údajně dle svého vyjádření na twitteru analyzuje, v čem je problém. I bez analýzy je však zřejmé, že servery a samotná aplikace neustály nápor uživatelů, kteří se do systému začali přihlašovat a vyplňovat své údaje.

Podle některých programátorů, kteří se již vyjadřují pod příspěvkem o dočasné nedostupnosti má ČSU špatně nastavený server a to včetně triviálních věcí, které by za dvě miliardy korun, kolik letošní sčítání obyvatel stojí, bylo zřejmě možné nastavit před tím, než se sčítání spustilo. Kdy bude provoz obnoven zatím není jasné. Jakmile se tak stane, budeme vás informovat.