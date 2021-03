10 nejsledovanějších lidí na Instagramu

Sociální sítě jsou pro řadu známých osobností skvělou platformou pro prezentaci. Svůj účet mají na Instagramu herečky, herci, modelky, sportovci, influenceři, ale třeba také politici. Příznivci – ale i odpůrci – těchto osobností se tak mohou denně dozvídat novinky z tvorby daných celebrit, ale třeba také pikantnosti z jejich osobního života. Nejsledovanějším účtem na Instagramu je profil samotného Instagramu, my se dnes ale podíváme na desítku zahraničních celebrit, které se na této sociální síti těší největší sledovanosti.

Populární fotbalista Cristiano Ronaldo je bezkonkurenčně nejsledovanější osobností na Instagramu. Na jeho profilu najdete převážně fotografie ze zápasů a tréninků, ale například také momentky z hotelových pokojů nebo fotografie se spoluhráči, přáteli či rodinou. Cristianu Ronaldovi je 36 let a v současnosti hraje za klub Juventus, na drese nosí číslo sedm.

Druhý nejsledovanější profil na Instagramu patří populární zpěvačce Arianě Grande. Umělkyně na svém účtu zveřejňuje oficiální fotografie, ale také momentky sebe, svých kolegů, přátel nebo rodiny. Není zde nouze ani o snímky z vystoupení a ze zákulisí, citáty, krátká videa, nebo nejrůznější sdělení, oznámení a výzvy. Americké zpěvačce Arianě Grande je 27 let, původně začínala jako dětská herečka na kanále Nickelodeon.

Mezi nejsledovanější zahraniční celebrity na Instagramu patří také herec Dwayne Johnson alias The Rock. Ten zde nejčastěji zveřejňuje krátká videa, najdete zde ale momentky ze soukromého života, obligátní fotografie jidla a pití, záběry z natáčení nebo třeba starší archivní fotografie. Osmačtyřicetiletý Dwayne Johnson je původně wrestlingový zápasník, později se ale dal na hereckou kariéru – můžete ho znát například z několika snímků série Rychle a zběsile.

Kylie Jenner se do povědomí veřejnosti nejvýrazněji zapsala v reality show Keeping Up with the Kardashians. Na jejím instagramovém profilu najdete zejména modelingové fotky, případně snímky s tematikou krásy, kosmetiky a líčení. Jsou zde ale také záběry ze soukromí. Kylie Jenner se neomezuje jen na modeling – věnuje se například také módnímu návrhářství , má svou vlastní kosmetickou značku a přispívá ve významné míře na charitu.

Další z nejsledovanějších instagramových účtů patří hudebnici a herečce Seleně Gomez. Nachází se zde spousta fotografií i videí ze soukromí, ze zákulisí i z pracovního prostředí, stejně jako třeba propagační snímky nebo nejrůznější záběry z cest. Selena Gomez patří mezi hvězdy, které začínaly coby účinkující v pořadech Disney Channel. Věnuje se také dabingu a produkci.

Členové klanu Kardashianových se na Instagramu těší velké popularitě a jsou ostře sledováni. Jeden z těchto ostře sledovaných účtů patří Kim Kardashian, která zde sdílí zákulisní i profesionální fotografie a videa spolu s momentkami ze soukromí i fotografiemi svých blízkých a členů rodiny. Kim Kardashian se proslavila jako modelka, televizní osobnost a podnikatelka, v roce 2014 se provdala za Kanyeho Westa.

Po krátké přehlídce hereckých a hudebních osobností přichází při procházení žebříčku nejsledovanějších osobností na Instagramu opět řada na sportovce. I tentokrát se jedná o fotbalistu. Lionel Messi podobně jako Cristiano Ronaldo sdílí na svém Instagramu záběry z hřiště, šatny i tréninku, ale také momentky ze soukromí a z cest nebo propagační snímky.

Mezi nejsledovanější instagramové účty patří také profil hudebnice Beyoncé. Na svém do detailu propracovaném profilu Beyoncé sdílí profesionální snímky, fotky ze zákulisí i nevyumělkované momentky. Zpěvačka zde ale sdílí například také příspěvky, které jakýmkoliv způsobem souvisí s aktuálním děním. Devětatřicetiletá Beyncé Knowles se odmalička věnovala zpěvu a tanci, vystupovala v kapele Destiny’s Child, své první album vydala v roce 2003. Zahrála si také v několika filmech.

Mezi desítkou nejsledovanějších instagramových účtů současnosti se drží také profil kanadského zpěváka Justina Biebera. Zpěvák zde sdílí umělecké fotografie i momentky, propaguje svou práci a dává svým sledujícím nahlédnout do zákulisí i do svého vlastního soukromí. Najdete zde ale také krátká videa a záběry toho, co mladého zpěváka právě baví. Kanadský zpěvák Justin Bieber je veřejností vnímán do jisté míry kontroverzně. Patří mezi hvězdy, které začaly svou kariéru na serveru YouTube.

Dalším členem klanu Kardashianových, kteří si vydobyli místo v top ten nejsledovanějších účtů na Instagramu, je Kendall Jenner. Ta zde podobně jako ostatní sdílí především profesionální a propagační fotografie, občas se ale na jejím profilu objeví také zákulisní momentky nebo záběry ze soukromí či z cest.