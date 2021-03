Smartphone je 10× špinavější než toaletní prkénko, koronavirus na něm vydrží 28 dní 

Lidé používají své mobilní telefony pořád, všude a při jakékoli příležitosti, aniž by se vůbec zamýšleli nad tím, jaké to může mít následky. Mají je v ruce při jídle, v MHD, zaměstnání, procházkách se psem a samozřejmě i na toaletě. Mnohé výzkumy zaměřující se na jejich znečištění tak tvrdí, že mobil je 10× špinavější než toaletní prkénko. Koronavirus na něm navíc v laboratorních podmínkách vydržel až 28 dní.

Jde-li o znečištění telefonu, jsou jeho největším viníkem vaše ruce. Např. podle průzkumu společnosti Deloitte kontrolují Američané své mobilní telefony přibližně 47× denně, a to poskytuje mikroorganizmům spoustu příležitostí k přesunu bakterií z prstů na telefon. I když si pak ruce umyjete, ale telefon nedezinfikujete, tak se ty po jeho opětovném uchopení zase přesunou zpět na vaše ruce.

Takto eliminuje Apple možnost nákazy koronavirem ve svých obchodech:

Fotogalerie apple store viden koronavirus 3 apple store viden koronavirus 2 apple store viden koronavirus 1 vidensky apple store koronavirus 7 +8 Fotek vidensky apple store koronavirus 7 2 vidensky apple store koronavirus 6 vidensky apple store koronavirus 4 vidensky apple store koronavirus 5 vidensky apple store koronavirus 3 vidensky apple store koronavirus 2 vidensky apple store koronavirus 1 Vstoupit do galerie

Jak zjistili vědci z Arizonské univerzity, mobilní telefony obsahují 10× více bakterií než většina toaletních prkének. Studie konkrétně uvádí, že na telefonu najdete více než 17 tisíc bakterií. Lidská kůže je přirozeně pokryta mikroby, které obvykle nemají žádné negativní zdravotní důsledky. Většina organismů nalezených v telefonech nejsou patogeny, díky nimž budete nemocní, a i když může být přítomen např. Stafylokok, nemusí být automatický tím, který vám přivodí infekci. Horší je to samozřejmě s koronavirem. Ten na hladkém povrchu, tedy samozřejmě i na displeji telefonu, vydrží aktivní déle než virus chřipky. Ve svém výzkumu to uvádí vědci z Australské národní vědecké agentury. Zjištění uvádějí, že v případě SARS-CoV-2 to může být až 28 dní. U chřipky je to 17 dní. Test byl ale prováděn v kontrolovaném prostředí při konstantních 20° C, ve kterém byly v maximální možné míře potlačeny veškeré UV paprsky.

UV sterilizátory pro smartphony seženete zde