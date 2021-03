Jak rychlý je na iPhonech iOS 14.5 Beta 5 oproti iOS 14.4.1

Testování nového operačního systému pro iPhony i nadále pokračuje. Apple včera vydal již pátou betu iOS 14.5. Běžnému uživateli může vrtat hlavou, jakým směrem se ubírá plynulost systému a výdrže baterie. Na první zmíněný aspekt se dnes podíváme, a to u iPhonů SE 1. generace, 6s, 7, 8, XR a 11. Test jako obvykle provedl kanál iAppleBytes a můžete jej nalézt pod odstavcem. Nenechte se zmást názvem, video je v moment psaní tohoto článku špatně pojmenované.

Opět začneme u iPhonu SE, u nějž můžeme pozorovat rychlejší „naskočení“ systému na betě, a to přibližně o sekundu. Při pohledu na aplikace lze vidět skvělý výsledek, neboť stejně pracují jen aplikace Twitter, Snapchat a Instagram. Ostatní aplikace se otevřou dříve na betě. Na řadě je iPhone 6s, který se také dříve zapne na testované verzi systému. Zde vidíme pouze rychlejší otevření Apollonu for Reddit na iOS 14.4.1, ostatní aplikace pracují lépe na betě. IPhone 7 kopíruje trend starších modelů a také se spouští dříve na iOS 14.5. U aplikací si můžeme všimnout rychlejšího spuštění Twitteru a Snapchatu na aktuální verzi iOS. Aplikace jako YouTube, Facebook, Apollon for Reddit a Instagram pracují stejně či lépe na betě iOS 14.5.

U iPhonu 8 můžeme vůbec poprvé v tomto testu vidět dříve domovskou obrazovku iOS 14 na aktuální verzi systému, rozdíl ale, stejně jako v předchozích případech, kdy byl výsledek opačný, není nikterak velký. Zde se jednoznačně výsledek určit nedá a aplikace mají různě desetiny sekundy k dobru střídavě na obou systémech. První zástupce iPhonů s Face ID nám odhalí úvodní tapetu iOS na obou zařízeních současně. Po stránce plynulosti ale beta příliš dobrotu nedělá, což má za následek rychlejší otevření aplikací YouTube, Facebook, Twitter, VK a Snapchatu na iOS. Apollon for Reddit a Instagram pracují obdobně. IPhone 11 se rychleji spustí o zlomek sekundy na páté betě. Ostatní aplikace poté pracují lépe spíše na iOS 14.5. S odstupem se dá říct, že, až na výjimku v podobě iPhonu XR, beta funguje po stránce rychlosti dobře. Testujete také beta verzi iOS 14.5?