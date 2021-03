Apple opouští za zvláštních okolností jeho dlouholetý viceprezident pro vztahy s vývojáři 

Zatímco některé tváře Applu znají jeho fanoušci skoro až důvěrně, jiné – a mnohdy neméně důležité – jsou svým způsobem neznámé. Jednou z méně známých tváří je i Ron Okamoto, který byl do Applu naverbován ještě legendárním spoluzakladatelem Stevem Jobsem, a to již v roce 2001. Ve společnosti zastával funkci viceprezidenta pro vztahy s vývojáři poté, co předtím působil jako výkonný ředitel společnosti Adobe Inc. Nyní odchází do důchodu. Nástupce za sebe sice má, ale celá situace je ve světle minulých událostí kolem App Storu poněkud kontroverzní.

Okamoto ve společnosti Apple dohlížel na proces a zásady kontroly aplikací, distribuci nástrojů pro vytváření a prodej aplikací, vývojářská fóra a technickou podporu pro vývojáře. Vyjma toho se samozřejmě každoročně podílel na pořádání konference WWDC a udílení cen pro vývojáře za jejich řešení na platformách značky. Jeho roli obsadila Susan Prescottová, výkonná marketingová ředitelka společnosti Apple, která kromě služeb a podnikových iniciativ dohlíží také na marketing vlastních aplikací Applu. Ve společnosti působí od roku 2003 a mohli jsme ji vidět např. na události v roce 2015, na které byl představen 27“ 5K iMac. Tato změna ale možná nepřichází v úplně ideální čas.

Za vše může Epic Games

Jako důvod odstoupení Rona Okamota je podle agentury Bloomberg prostý odchod do důchodu. Jenže tato změna postu ve společnosti byla poprvé odhalena v seznamu svědků poskytnutém společností Apple ohledně kauzy Epic Games. I když tu nemusí nutně být nějaká korelace, tato změna nemohla být načasována hůře.

V srpnu loňského roku totiž podala společnost Epic Games na Apple žalobu ohledně situace kolem monopolu v App Store. Vývojáři její hry Fortnite do ní totiž implementovali možnost platit za obsah takovým způsobem, že z něho společnost nemusela odvádět kýžených 30 % ze zisků Applu. Jenže ten na toto počínání záhy přišel, hru z App Store odstranil a kauza byla na světě. V Epic Games tak rozjeli mediální masáž, ve které se snaží ukázat, že oni jsou ti hodní a že jim jde především o své hráče. Apple a jeho App Store tak čelí nařčení z monopolu, z toho, že nikdo jiný než on, nemůže na platformu iOS distribuovat obsah, a že si z každého prodeje bere závratných 30 % (stejně sporná je situace kolem služeb streamujících hry). V postupném nátlaku tak Apple alespoň představil program pro malé firmy, od kterých, pokud vydělají za rok prostřednictvím distribuce společnosti do jednoho milionu dolarů, si vezme jen 15 % z jejich zisků. Stejný krok poté učinil i Google v jeho Play Storu.

App Store čeká zemětřesení

Nabízí se tedy otázka, jestli Ron Okamoto s počínáním Applu souhlasí, či naopak nikoli, když byl prakticky u celého zrodu App Storu a po celou dobu od jeho vzniku také v úzkém kontaktu s vývojáři. Musel tedy znát jejich požadavky a názory. Apple navíc o zásadních personálních změnách v rámci společnosti informuje tiskovými zprávami. Takto důležitá postava by si to jistě zasloužila také. Ze strany společnosti je v tomto ohledu však zatím ticho po pěšině.

Ať máte na situaci názor jakýkoli, je nutné vzít v potaz jeden zásadní fakt. Platforma iOS je vyvinutá společností Apple a je provozována výhradně na jeho zařízeních. Proč by si tedy vůbec měla jakýkoli jiný distribuční kanál do svého ekosystému pouštět, a proč by si měla nechat unikat zisky z prodejů titulů a jejich obsahu, když jej distribuuje výhradně právě ve své platformě. Jedno je ale jisté, pokud Epic Games a ostatní nad Applem vyhrají, bude to mít za následek skutečné zemětřesení v podobě distribuce obsahu na platformy Applu. Pozitivní na tom však je, že by ve finále by z toho měl profitovat zákazník, a to díky snížení cen.