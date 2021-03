Seriál The Last of Us bude vyprávět výhradně o první hře

Viceprezident herního studia Naughty Dog prozradil, že seriál The Last of Us od HBO bude vyprávět o událostech prvního dílu. Dodal ale, že v seriálu nebude kladen důraz na učení se soubojových mechanik, což je pro hru typické. Hlavní jsou podle něj scény a myšlenky, které mají převést herní příběh do seriálové podoby. Také prozradil, že některé epizody se budou od herní předlohy výrazně lišit. Občas ale budou tak podobné, že budou použity dokonce stejné dialogy. Těšíte se na tento seriál?