Menší týmy F1 si stěžují na Netflix. Chtěly by v F1: Drive to Survive více prostoru

V pátek se přiřítila na Netflix již třetí série seriálu F1: Drive to Survive, který měl jednoznačně za cíl zvýšit popularitu tohoto sportu a nabídnout divákovi pohled do zákulisí. Kdo z vás seriál viděl, jistě uzná, že nejvíce pozornosti se v poslední době věnuje těm největším stájím, a sice Mercedesu, Ferrari a Red Bullu. Netflix do pořadu investuje nemalé finanční prostředky, které pochopitelně poté rozděluje mezi jednotlivé stáje. A někteří holt dostávají více. Menší stáje F1 si myslí, že by každý účastník F1 měl dostat na obrazovce stejný prostor a také stejnou finanční odměnu. Netflixu rovněž připomínají, že to byly právě menší stáje, které otevřely štábu dveře, jelikož větší „ryby“ neměly o natáčení během první série zájem. Viděli jste tento seriál?