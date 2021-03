Dnes ráno by měla odstartovat raketa Sojuz. Do vesmíru vynese i slovenskou družici

Dnes by v ranních hodinách měla odstartovat z kosmodromu Bajkonur raketa Sojuz, jež by měla na oběžnou dráhu Země vynést několik družic. Tento let je zajímavý pro nás tím, že na „palubě“ se nachází také slovenská družice CubeSat GRBAlpha, jejímž úkolem bude měřit gama záblesky. Na projektu kromě Slováků pracovali také Japonci, Maďaři i Češi. Start měl proběhnout již v neděli ráno, byl ale odložen.