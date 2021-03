Na některých mobilech přestane již za týden fungovat mobilní internet

Pokrok zkrátka nezastavíte, byť to znamená některým mobilním uživatelům vypnout internet. Možná takto by se nadneseně dal popsat krok Vodafonu, který posledního dne tohoto měsíce vypne svou 3G síť. V praxi to znamená, že opravdu malému množství uživatelů ze dne na den přestane fungovat mobilní internet.

Ředitel pro rozvoj sítí Vodafonu, Slavomír Slanina, vysvětlil, že používání mobilního internetu je u uživatelů Vodafonu stále častější. Operátor chce lidem zajistit dostatečně kvalitní připojení, a proto vypíná 3G, jelikož tyto frekvence dokáže prý dnes využít daleko efektivněji pro sítě novější generace – 4G a 5G. Mluvčí Vodafonu doplnil, že změna se týká pouze necelého procenta zákazníků (pravidelně mobilní data zde pak využívá pouze 0,4 % z nich), jelikož více než 99 % z nich vlastní přístroje fungující minimálně na 4G síti. Pokud jde o lidi využívající stále 3G, z poskytnutých údajů není jasné, kolik jich přesně je. Nicméně pokud chtějí využívat mobilní internet od Vodafonu, musí od 1. dubna „přesedlat“ na novější stroj.

Představitelé české odnože Vodafonu dodali, že v posledních dvou letech se snížilo vytížení 3G sítě na desetinu. Tento krok není vzhledem k současnému trendu žádným překvapením a ví se, že vypnout 3G vysílače se chystají i ostatní operátoři. Není avšak jasné, kdy tento krok z jejich strany nastane. Znáte někoho, kdo i nyní využívá postarší smartphone a mohl by mít od 1. dubna u Vodafonu problém?