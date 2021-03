Facebook již pracuje na klonu Clubhouse

Že se chce největší sociální síť svézt na popularitě Clubhousu se již nějakou dobu povídá, ovšem ještě nic nebylo potvrzeno. Reverzní inženýr Alessandro Paluzzi ovšem v kódu Facebooku nalezl, jak by klon Clubhousu mohl vypadat. Facebook by měl umožnit uživatelům použít dva typy místností, a to s videem, které nejsou žádnou novinkou, a bez něj. Audio místnosti by měly být soukromé a veřejné. Přípravy jsou tak v plném proudu. Není ovšem jasné, na jakou platformu Facebooku by novinka měla zamířit, byť se jako nejpravděpodobnější možnost jeví Messenger. Používáte Clubhouse?