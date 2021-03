Clubhouse bude ještě minimálně pár měsíců exkluzivitou pro iPhony

Počátkem tohoto roku u nás vzbudila rozruch aplikace Clubhouse. Hlasová chatovací platforma si rychle získala svou uživatelskou základnu – bohužel ale pouze mezi majiteli jablečných smartphonů, protože pro chytrá mobilní zařízení s Androidem zatím Clubhouse stále ještě není k dispozici. Tvůrci Clubhousu již v době jeho spuštění ujišťovali veřejnost o tom, že verze pro Android na sebe nenechá dlouho čekat – nyní upřesnili, že na ní skutečně tvrdě pracují, přiznali ale zároveň, že vývoj zabere ještě několik měsíců. Majitelé smartphonů s Androidem by se tak Clubhousu mohli dočkat letos v létě.

Tvůrci Clubhousu od samého počátku uváděli, že chtějí, aby jejich platforma byla dostupná pro co možná nejširší publikum. Vývoj Cloubhousu ale nabral značné zpoždění, čehož využil Twitter se svými Spaces, které zpřístupnil majitelům zařízení s Androidem. Verze Twitter Spaces pro veřejnost by měla spatřit světlo světa již příští měsíc, díky čemuž by tato platforma nabrala před Clubhousem ještě větší náskok. Spoluzakladatel Clubhousu Paul Davison minulou neděli uvedl, že šíření Clubhousu vyžaduje delší čas, a upozornil na to, že toto šíření může mít také své negativní dopady v podobě přílišného zahlcení platformy různorodým obsahem. Dodal také, že již v tuto chvíli si někteří uživatelé stěžují na to, že mají problém najít v záplavě obsahu na Clubhousu ten, který bude opravdu kvalitní. Tvůrci Clubhousu mají v plánu postupem času poskytnout uživatelům řadu nových nástrojů, které jim pomohou se v aplikaci a jejím obsahu lépe zorientovat – mělo by se jednat například o zpřehlednění hlavní stránky, možnost větší kontroly nad push notifikacemi nebo třeba personalizovanou nabídku navržených místností. Davison dále uvedl, že by v dohledné době chtěl zrušit také systém pozvánek, aby měl přístup do Clubhousu opravdu každý.

Absence Clubhousu pro Android spolu s nedočkavostí některých uživatelů vedla mimo jiné také k tomu, že se na Google Play Store objevila řada podvodných aplikací, jejichž tvůrci se uživatele snažili přesvědčit o tom, že jejich software je nějakým pokoutným způsobem dostane do Clubhousu. Objevily se také podvodné stránky, které se na první pohled velice věrohodně tvářily jako web Clubhousu, a jejichž prostřednictvím se šířil malware. Davison v této souvislosti upozornil uživatele na to, že v tuto chvíli neexistuje žádný způsob, jak se na smartphonu s Androidem dostat do Clubhousu, a varoval je před stahováním jakýchkoliv aplikací tohoto typu, stejně jako před návštěvou podvodných webových stránek.