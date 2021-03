Herní notebook možná už v blízké budoucnosti nebude osazen jen grafikou od Nvidie. Ovladače k AMD totiž prozradily, že společnost pracuje s tajemným modelem Radeon RX 6800M, což by měl být nejvyšší model grafické karty pro notebooky. Postavena by mohla být na čipu Navi 22 a v řadě RX 6000 bychom se pochopitelně mohli dočkat několika modelů. Podobně jako u desktopových karet se očekává vysoká paměť, a to klidně i přes 10 GB.