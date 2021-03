Hovory a video-hovory jsou v posledních měsících oblíbenější než kdykoliv předtím – nemůže za to nikdo jiný než pandemie koronaviru. Ta je tady s námi již více než rok, za který se změnilo opravdu nespočet věcí. Namísto chození do práce či do školy využíváme home office, na vycestování z okresu potřebujeme čestné prohlášení a formulář a na běžné chození za rodinou můžeme zapomenout. Právě poslední jmenovaný problém dokáže u některých jedinců vyvolat psychické problémy. Člověk je totiž sociální tvor a kontakt s jinými lidmi, ve většině případech, potřebuje. Jakožto ne úplně ideální náhražku lze využít video-hovory, například v Messengeru. V něm můžete mimo jiné využít také funkci pro sdílení obrazovky vašeho iPhonu. Pokud chcete zjistit, jak na to, pokračujte ve čtení.

Jak na iPhone v Messengeru sdílet obrazovku

Většina z nás sdílí obrazovku na počítači či Macu – málokoho z nás by napadlo, že stejná možnost existuje i pro iPhone, a to přímo v aplikaci Messenger. Tato možnost je zde ale lehce skrytá, a tak jste na ni dost možná vůbec neměli ponětí. Pro zapnutí sdílení obrazovky na iPhonu v Messengeru postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste si na iPhonu otevřeli aplikaci Messenger.

Jakmile tak učiníte, tak si otevřete konkrétní konverzaci, ve které chcete obrazovku sdílet.

Poté vpravo nahoře klepněte na ikonu kamery, čímž se spustí video-hovor.

Nyní je nutné, abyste spodní panel s ikonami vysunuli směrem nahoru.

Zde v kategorii Co se dá dělat společně klepněte na možnost Sdílet obrazovku.

Zobrazí se další okno, ve kterém stačí stisknout tlačítko Spustit vysílání.

Jakmile tak učiníte, tak se spustí odpočet tří sekund a sdílení obrazovky započne.

Abyste se dostali zpět do video-chatu, tak stačí prstem klepnout kamkoliv bokem.

Výše uvedeným způsobem lze v rámci aplikace Messenger na iPhone spustit sdílení obrazovky. Abyste mohli sdílení obrazovky spustit, tak je nutné, abyste měli aktivní kameru, tedy abyste se nacházeli ve video-hovoru. Pro zastavení sdílení obrazovky stačí, abyste v Messengeru dole klepnuli na tlačítko Zastavit sdílení. To, že se obrazovka sdílí, lze poznat díky červeného pozadí v horní části obrazovky.