Donald Trump hlásí návrat na sociální sítě. Vytvoří si vlastní platformu

Je to již několik měsíců, co byl bývalý prezident Spojených států Donald Trump odstřižen od sociálních sítí. Byť ho pravděpodobně nejvíce mrzel Twitter, kde byl nejaktivnější, dveře mu zavřely například i sítě jako Facebook a YouTube. Donald Trump tak v podstatě ztratil možnost promlouvat k široké veřejnosti, což mu rozhodně je proti srsti. Proto americký exprezident, dle jeho šéfa volební kampaně, přijde nejpozději do tří měsíců s vlastní platformou. Ta prý nabídne zcela nové možnosti a budou ji používat desítky milionů lidí. Více podrobností ale sděleno nebylo.