Elon Musk se na svém Twitteru pochlubil se skvělou fotkou. Jde o prototyp boosteru Super Heavy zvaný BN1. Prototyp by měl posloužit k nácviku výrobních postupů a strukturálním zkouškám. Letět by pak měl až prototyp BN2. Ale uvidíme, co si SpaceX nakonec usmyslí. Fotografii naleznete pod odstavcem.