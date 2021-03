Do Apple Arcade dorazilo pohodové Cozy Grove

Nový přírůstek ve službě Apple Arcade si před vydáním prošel trnitou cestou. Při prvotním oznámení původně vývojáři ze Spryfox vůbec neplánovali s vydáním verze pro iOS. Osud, a zřejmě mocná vyjednávací síla Applu, tomu ovšem měl tak, že hra Cozy Grove už na Apple Arcade dorazila, zatímco na velkých platformách vyjde až za další dva týdny. Pro službu jde o skvělý úlovek, hra je totiž přirovnávána k velkému videohernímu hitu minulého roku, k Animal Crossing: New Horizons od Nintenda. Cozy Grove totiž nabídne podobný základní princip. Budete prozkoumávat vlastní ostrůvek, kde budete místním obyvatelům s jejich problémy.

Obyvatelé v Cozy Grove mají ovšem netradiční podobu duchů zesnulých antromorfních medvídků. Ti jsou na ostrove uvěznění a díky jejich neschopnosti odejít do posmrtného života vysávají z okolí všechny barvy. Vaším hlavním úkolem bude vyřešit jejich problémy a obarvit tak svět kolem sebe. To bude probíhat většinou formou sbírání určitých předmětů. Duch, který za života býval truhlářem, po vás bude například chtít sesbírat kusy dřeva. Jak ale budete odhalovat příběhy jednotlivých obyvatel, budete dostávat komplikovanější úkoly, jež budou vyžadovat schopnost úspěšně hledat v herním světě poschovávané předměty. Cozy Grove by vám podle vývojářů mělo vydržet na dlouhé týdny a měsíce. Příběhy se totiž odhalují postupně, a abyste se dostali dál, musíte někdy prostě hru odložit a počkat na další herní den. Cozy Grove je k dispozici již nyní jako součást předplatného Apple Arcade.