Chytré brýle Applu dostanou zajímavou funkcí pro snímání videí

V souvislosti s Applem se v poslední době opět začíná mluvit o jeho budoucích brýlích pro rozšířenou nebo virtuální realitu. Spekulace se v tomto směru mírně rozcházejí – některé zdroje hovoří o VR headsetu, jiné zase o chytrých brýlích. Ty by podle nejnovějších zpráv mohly být vybavené velmi zajímavými funkcemi včetně snímání videozáznamu, ovládaného pohledem.

Apple si nedávno nechal zaregistrovat patent, který popisuje „systémy a metody nahrávání videa, ovládaného pohledem“. V poznámkách ke zmíněnému patentu mimo jiné stojí, že by předmětná náhlavní souprava měla sloužit k poskytování zážitků ve virtuální, rozšířené nebo smíšené realitě. Zařízení by mělo podle nového patentu disponovat schopností nahrávání videa s možností pozdějšího přehrání nebo analýzy. Popisované chytré brýle by měly být vybavené senzory se schopností detekovat pohled uživatele, jeho směr a pohyby, a na základě směru pohledu ovládat kameru a pořizovat záznam. Kromě řady senzorů by brýle mohly být dále vybavené systémem s přístupem k pořízeným datům

Samotný sytém by pak měl kromě brýlí jako takových sestávat dále ještě ze samostatného zařízení, které by se mělo starat o dodávání energie a také poskytovat úložiště pro příslušná data. Tímto zařízením je s největší pravděpodobností myšlen iPad, iPhone nebo Mac. Co se týče senzorů pro sledování pohledu, měly by být schopné přesně detekovat, kdy uživatel skutečně něco sleduje, a odlišit toto sledování od náhodného těkání pohledem. Samotná registrace patentu pochopitelně ještě nezaručuje jeho finální využití v praxi. Vypadá to ale, že vývoj AR / VR zařízení od Applu postupuje skutečně vpřed – otázkou je, kdy se dočkáme jeho příchodu. Servery The Information a Bloomberg se shodují na tom, že Apple chystá jak VR, tak i AR zařízení, přičemž nejprve by měl být představen VR headset a až poté brýle pro rozšířenou realitu. Analytik Ming-Chi Kuo zase zastává názor, že zařízení pro smíšenou realitu spatří světlo světa v roce 2022, zatímco Apple Glasses budou vydány o tři roky později.