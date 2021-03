Recenze RODE Vlogger Kit: Ideální pomocník pro záznam videa na iPhone

V dnešní recenzi se podíváme na lahůdku pro tvůrce videí z iPhonů. Do redakce nám totiž firma DISK Multimedia, s.r.o. zapůjčila speciální video set Vlogger Kit z dílny uznávaného výrobce multimediálního příslušenství RODE. Jaký na mě tedy set po pár týdnech testování udělal dojem?

Balení

Jak už jste asi z názvu poznali, na recenzi nám dorazil nikoliv jeden produkt, ale rovnou celý set určený pro vloggery. Ten se skládá konkrétně ze směrového mikrofonu VideoMic Me-L spolu s klipem pro pevné upevnění ke smartphonu a větrnou ochranou, MicroLED světla pro přisvětlení scény spolu se speciálním rámečkem, USB-C nabíjecím kabelem a barevnými filtry, tripodem a speciálním úchytem “SmartGrip”, který slouží k uchycení smartphonu na tripod a zároveň k umístění přídavného světla ke smartphonu. Set je tedy z hlediska obsahu skutečně bohatý.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Pokud se pro jeho koupi rozhodnete, dostanete jej v relativně malé, elegantní papírové krabičce, která je pro produkty z dílny RODE naprosto typická. Nutno podotknout, že její vnější design je skutečně povedený a totéž pak musím říci i o vnitřním uspořádání jednotlivých dílů setu. Na tom si totiž dal výrobce záležet, aby eliminoval možnost jakéhokoliv poškození při přepravě distributory, což se mu díky celé řadě vnitřních kartonových přepážek s výlisy přímo pro jednotlivé produkty povedlo.

Zpracování a technické specifikace

Výrobce je kromě samotného balení třeba pochválit i za použité materiály, ve kterých převažuje kov, robustní plast a kvalitně působící guma. Zkrátka a dobře, nejedná se o žádnou pouťovinu, nýbrž o příslušenství, které vám pěkných pár let intenzivního používání zkrátka vydrží, což je rozhodně super. Pokud si pak potrpíte na certifikace, mikrofon se pyšní tou pro jablíčkáře nejzajímavější – konkrétně MFi zajišťující plnou kompatibilitu s Lightning portem, přes který se k telefonu připojuje. Zajímá-li vás frekvence, se kterou dokáže pracovat, je to 20 až 20 000 Hz. Jeho rozměry pak jsou 20,2 x 73,5 x 25,7 mm při 28 gramech.

Fotogalerie RODE Vlogger Kit iOS 2 RODE Vlogger Kit iOS 3 RODE Vlogger Kit iOS 4 RODE Vlogger Kit iOS 24 Vstoupit do galerie

Další zajímavou částí je tripod, který slouží ve složeném stavu jako klasická kratší selfie tyč nebo jakýkoliv jiný držák pro natáčení z ruky. Jeho spodek se ale dá – jak už z názvu vyplývá – rozložit na tři části, které slouží následně jako stabilní nožky ministativu. Vy tak máte rázem možnost telefon někam postavit a natáčet dokonale stabilní záběry.

Fotogalerie RODE Vlogger Kit iOS 21 RODE Vlogger Kit iOS 23 RODE Vlogger Kit iOS 28 RODE Vlogger Kit iOS 26 +3 Fotek RODE Vlogger Kit iOS 32 RODE Vlogger Kit iOS 31 Vstoupit do galerie

V krátkosti se v tomto odstavci zaměříme i na MicroLED světlo sloužící pro přisvětlení tmavých scén. To je svými rozměry sice drobné, nicméně přesto nabízí dle slov výrobce více než hodinu svícení na jedno nabití, což je více než slušná doba. Nabíjí se skrze integrovaný USB-C vstup ukrytý pod záklopkou, která jej chrání před nečistotami. Jen pozor, pro uživatele s kratšími nehty není odklopení této ochrany úplně komfortní.

Fotogalerie RODE Vlogger Kit iOS 5 RODE Vlogger Kit iOS 6 RODE Vlogger Kit iOS 1 RODE Vlogger Kit iOS 7 +4 Fotek RODE Vlogger Kit iOS 8 RODE Vlogger Kit iOS 9 RODE Vlogger Kit iOS 10 Vstoupit do galerie

Testování

Set jsem testoval konkrétně s iPhonem XS a 11 (tedy modely s různými úhlopříčkami), abych si vyzkoušel, jak stabilní je na různých velikostech SmartGrip, ke kterému se přidělává jak tripod, tak osvětlení. A musím říci, že ani v jednom případě úchyt nezklamal, jelikož se k telefonům díky silnému připínacímu mechanismu “přicvakl” dost silně a tím jim tak zajistil jak pevné připevnění ke tripodů, tak i naprosto stabilní místo pro nasazení světla do kolejničky na něm. SmartGrip navíc nepovolil ani ve chvíli, kdy jsem s telefonem umístěným na tripodu pohyboval dost prudce, díky čemuž jsem tak alespoň já nabyl dojmu, že je v něm iPhone v naprostém bezpečí a není třeba se tedy obávat toho, že z něj vypadne a rozbije se. Aby se to totiž stalo, museli byste upustit celý set, což je poměrně nepravděpodobné.

Pokud náš magazín čtete dlouhodobě, možná si pamatujete na podzim 2018, kdy nám právě mikrofon z tohoto setu dorazil do redakce na testy. A jelikož jsem jej tehdy testoval já, už s předstihem jsem věděl, že minimálně z hlediska zvuku bude Vlogger Kit skutečně špičkovým setem, což se samozřejmě potvrdilo. Jelikož se nechci v této recenzi přespříliš opakovat, jen v krátkosti řeknu, že zvuk, který jste schopni přes tento přídavný mikrofon na iPhone (či iPad) zaznamenat, je na první poslech zkrátka a dobře kvalitnější – celkově je čistší, přirozenější a v kvalitních sluchátkách či reproduktorech zní zkrátka tak, jak zní i ve skutečnosti. Tím sice nechci říci, že by měl iPhone nekvalitní interní mikrofony, ale na přidaný hardware zatím zkrátka nemají. Jde-li vám tedy o záznam zvuku v co možná nejlepší kvalitě, zde není nad čím váhat. Podrobnou recenzi na mikrofon si pak přečtěte zde.

Co se týče světla, trochu mě překvapilo, že jsem jej musel před prvním použitím nabít, jelikož bylo v krabičce zcela “vyšťavené” (což u elektroniky v poslední době pravidlo rozhodně nebývá). Pár desítek minut čekání ale stálo za to. Svítivost světla je totiž opravdu velmi solidní, díky čemuž bez problému zajistí dostatek světla i ve velmi tmavých místnostech, potažmo ve tmě venku. Co se týče dosahu, zde je otázka, co přesně od záznamu ve tmě očekáváte. Světlo jako takové dosvítí bez větších problémů několik metrů, ale je samozřejmě nutné brát v potaz to, že solidně prosvětlené záběry získáte jen z části prosvětleného prostoru. Za sebe můžu říci, že bych osvětlení používal ve tmě při záznamu objektů vzdálených zhruba dva metry od světelného zdroje a iPhonu. Objekty, které byly dál, už mi přišly osvětlené nedostatečně na to, abych záznam označil za kvalitní. Vnímání kvality máme však každý jiné a zatímco některým z vás se budou zdát záběry ze dvou metrů jako nekvalitní, jiní budete spokojení i se záběry s osvětlenými třemi a více metry. A výdrž? Tak neurazí, ale ani nenadchne – je totiž skutečně zhruba 60 minut, jak uvádí výrobce.

Fotogalerie RODE Vlogger Kit iOS 13 RODE Vlogger Kit iOS 14 RODE Vlogger Kit iOS 15 RODE Vlogger Kit iOS 16 +4 Fotek RODE Vlogger Kit iOS 17 RODE Vlogger Kit iOS 18 RODE Vlogger Kit iOS 19 Vstoupit do galerie

V krátkosti bych rád zhodnotil i barevné filtry, které – jak asi očekáváte – změní barvu světla, které je standardně bílé. Zprvu jsem si sice myslel, že se jedná o svým způsobem zbytečný doplněk, ale musím uznat, že natáčení s různými barvami osvětlení (k dispozici je třeba oranžová, modrá, zelená a tak podobně) je zkrátka zábava a záznamu dodá tento efekt zcela jiný rozměr. Je ale potřeba počítat s tím, že některé barevné filtry jsou pro vyloženě tmu či velmi tmavá místa hůře využitelné než bílá klasika.

Kdybych pak měl dvěma slovy popsat, jak set jakožto celek působí v ruce, popisoval bych slovy vyváženě a stabilně. Po správné instalaci všech dílů setu na smartphone si totiž při záznamu videa “z ruky” prakticky nemáte šanci všimnout jakýchkoliv nechtěných otřesů zapříčiněných například vůlí mezi jednotlivými komponenty. Vše totiž na telefonu i na úchytu drží zkrátka perfektně a tak, jak je prostě potřeba pro prvotřídní záznam. Kdybych pak měl hodnotit hmotnost setu, ta je vcelku příjemná a hlavně rozložená tak, že činí set velmi slušně vyváženým. Popravdě, právě vyváženosti jsem se trochu před testováním bál, protože rozmístění jednotlivých dílů setu zrovna rovnoměrné není. Strach byl ale naštěstí naprosto zbytečný, natáčení se setem je totiž zkrátka pohodlné a příjemné.

Resumé

RODE Vlogger Kit je geniálně sestaveným setem, který dle mého názoru nemůže urazit žádného tvůrce videí využívajících pro svou tvorbu právě iPhone. Set mu zkrátka nabídne prakticky vše, co by se mu mohlo hodit, a to v prvotřídní kvalitě, nekompromisní funkčnosti a navíc s jednoduchým ovládáním. Pokud tedy sháníte set, který vám při tvorbě videí rozváže v mnoha směrech ruce a zároveň se prodává za příjemnou, právě jste jej našli. Set s lepším poměrem cena/výkon totiž v současnosti jen stěží seženete. K dostání je v iOS verzi s Lightning konektorem, v USB-C verzi nebo ve verzi se 3,5mm výstupem. Všechny si je můžete prohlédnout zde.

