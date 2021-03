Skvělé herní příslušenství Niceboy ORYX nyní pořídíte s parádní slevou

Komerční sdělení: Jestliže si čas od času zahrajete nějakou tu hru, tak jistě víte, že byste měli být vybaveni vhodným příslušenstvím. Právě volba správných produktů vám dokáže spoustu věcí usnadnit a celý zážitek ze zmiňovaného hraní ještě více zpříjemnit. Na dnešním trhu se naštěstí nachází široká škála těch nejrůznějších kousků. Poměrně solidní popularitě se těší příslušenství od populární společnosti Niceboy, konkrétně tedy jejich značka ORYX, které si nyní můžete pořídit s parádní slevou. Pojďme se na ně tedy společně podívat.

Niceboy ORYX X300

Fotogalerie Niceboy ORYX X300 1 Niceboy ORYX X300 5 Niceboy ORYX X300 4 Niceboy ORYX X300 3 +2 Fotek Niceboy ORYX X300 2 Vstoupit do galerie

Samozřejmě tím nejnutnějším pro samotné hraní je zvuk, kvůli čemuž se nejčastěji používají kvalitní sluchátka. Přesně z tohoto důvodu by vás mohly zaujmout Niceboy ORYX X300, které se pyšní ergonomicky tvarovanými náušníky s nastavitelným hlavovým mostem a dokáží se tak postarat o dlouhé hodiny zábavy, aniž by vám produkt na hlavě začal jakkoliv vadit či překážet. Samozřejmě nechybí ani kvalitní mikrofon a dokonce sluchátka nabízí podporu prostorového 7.1 zvuku, což můžete ocenit především při hraní klasických hororovek. Za zmínku také stojí oplétaný dvoumetrový kabel s 3,5mm jackem a USB, díky kterého propojíte sluchátka s počítačem, konzolí či telefonem. Co se týče samotné kvality zvuku, produkt se pyšní frekvenčním rozsahem od 20 Hz do 20 000 Hz, citlivostí 110 dB/mW a impedancí 16 Ohmů, přičemž se o vše starají 40mm měniče.

Herní sluchátka Niceboy ORYX X300 zakoupíte zde

Niceboy ORYX M300 Duke

Fotogalerie Niceboy ORYX M300 Duke 6 Niceboy ORYX M300 Duke 5 Niceboy ORYX M300 Duke 1 Niceboy ORYX M300 Duke 2 +3 Fotek Niceboy ORYX M300 Duke 3 Niceboy ORYX M300 Duke 4 Vstoupit do galerie

Další poměrně důležitou věcí je samozřejmě pořádná myš, která vás za žádné situace nezradí. Tento kousek konkrétně nabízí parádní podsvícení, vysoce kvalitní a odolné spínače Huano, jež se postarají o co možná nejdelší životnost, a 7 programovatelných tlačítek. Co se týče DPI, tak ty si můžete jednoduše přepínat do pěti různých režimů až do hodnoty 6400. Tato myš si navíc rozumí s vlastním programem ORYX, který posléze slouží k různým úpravám a nastavení, a dokáže například upravovat podsvícení až do 16,8 milionů barevných kombinací, zpřístupní vám různé efekty, nakonfigurovat zmiňovaná programovatelná tlačítka a podobně. Na spodní straně se pro pohodlné používání a pohyb s myší nachází teflonová kluznice, která jde ruku v ruce s oplétaným, 1,8 metrů dlouhým kabelem.

Herní myš Niceboy ORYX M300 Duke zakoupíte zde

Niceboy ORYX K200

Fotogalerie Niceboy ORYX K200 1 Niceboy ORYX K200 5 Niceboy ORYX K200 6 Niceboy ORYX K200 2 +3 Fotek Niceboy ORYX K200 3 Niceboy ORYX K200 4 Vstoupit do galerie

Pochopitelně nesmíme zapomenout ani na klávesnici, bez které bychom se zkrátka neobešli. Produkt Niceboy ORYX K200 vás dokáže na první pohled zaujmout svým vytříbeným designem, odolnou kovovou konstrukcí, nesmírně populárním RGB podsvícením a membránovými spínači. Výrobce samozřejmě nezapomněl ani na takzvané multimediální klávesy či jeden z nejdůležitějších „čudlíků“ vůbec, s jehož pomocí dokážete uzamknout klávesu Windows. Klávesnice je dokonce vybavena funkcí anti-ghosting, kdy spolehlivě registruje až 19 nejpoužívanějších herních kláves pro co možná nejvyšší přesnost při samotném hraní. Niceboy i v případě tohoto produktu vsadil na oplétaný kabel.

Herní klávesnici Niceboy ORYX K200 zakoupíte zde

Nabídka herního příslušenství Niceboy ORYX je samozřejmě podstatně rozsáhlejší. Pokud tedy hledáte nějaké nové a spolehlivé produkty, rozhodně byste si značku ORYX měli blíže prohlédnout zde.