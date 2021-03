Apple poodhalil detaily o svých zaměstnancích. Kolik je mezi nimi žen a jaké převládají rasy?

Společnost Apple poskytla aktualizované údaje o rozmanitosti svých pracovních sil za poslední dva roky. Statistiky naznačují, že její příslib v rozmanitosti napříč rasou a pohlavím vede ke stálému nárůstu zastoupení jednotlivých menšin mezi zaměstnanci.

Naposledy poskytla společnost Apple údaje o své pracovní síle v roce 2018. To bylo také poprvé, co uveřejnila přehled o různých rasách, etnikách a pohlaví v rámci svých pracovních sil. Apple tuto rozmanitost rozděluje i do samostatných sektorů, včetně vedoucích pozic, technickém odvětví a zaměstnancích v obchodech.

Celkově uvádí, že se od roku 2018 zvýšil podíl asijských zaměstnanců o čtyři procentní body, zatímco jiné rasy a etnické skupiny také zaznamenaly zvýšené zastoupení ve více kategoriích. Za poslední dva roky společnost Apple uvádí, že 42 % nových zaměstnanců v maloobchodu tvoří ženy, které mimochodem od ledna loňského roku obsadily 49 % vedoucích pozic v maloobchodu. Rovněž se nadále zmenšuje genderové rozdělení společnosti Apple. Ženy zde tak představují 34 % všech zaměstnanců, což je nárůst o jedno procento s ohledem na rok 2018 a o 4 % v roce 2014. Nejrazantnější nárůst je u zaměstnanců do 30 let, kde se zvýšil podíl žen z 31 % v roce 2014 na aktuálních 40 %.

Apple uvádí, že členové málo zastoupených komunit již zaujímají více než 60 % současných pracovních míst v obchodech Apple Store po celém světě a 50 % vedoucích pozic v celkovém maloobchodu. Kromě aktualizovaných čísel ještě společnost přepracovala svou webovou stránku Inclusion and Diversity, která obsahuje nová doporučení zaměstnanců, a dále zdůrazňuje svůj závazek být nestranný a rozmanitý.