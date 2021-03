6 důvodů, proč HomeKit na zabezpečení domácnosti nestačí a kdy sáhnout po profesionálním řešení

Komerční sdělení: V Česku poptávka po zabezpečovacích systémech posledních několik let stabilně roste a stále více domácností se spoléhá na Smart Home technologie. Pro nás, milovníky Applu, je obvykle první volbou systém HomeKit, ale víme, kde jsou jeho limity? Ač se o tom příliš nemluví, tak i přes přívětivé ovládání a prémiový design systémy bezdrátového zabezpečení jako HomeKit, Alexa či Google Nest nedosahují vysokých nároků na zabezpečení, které se staly v tomto odvětví standardem.

Poslední průzkum od společnosti IPSOS ukázal, že 59 % Čechů by si doma přálo mít bezpečností kameru a že 1/4 dotázaných považuje systémy chytrého zabezpečení za nejdůležitější prvek pro ochranu domácnosti hned po bezpečnostních dveřích. Dostupným způsobem, jak do tohoto trendu naskočit je právě pořízení kamer z nabídky příslušenství pro HomeKit.

Pojďme se ale podívat na 6 oblastí, kde HomeKit profesionálním zabezpečovacím systémům nestačí. Za zástupce profi systémů pro srovnání jsme si vybrali BEDO Ajax, což je zabezpečovací systém, který nabízí kombinaci nejvyššího stupně ochrany a uživatelské přívětivosti s oku lahodícím designem ve stylu Applu.

1. Jednotlivá čidla vs. certifikovaný systém

HomeKit nabízí připojení různých čidel od různých výrobců, což se negativně podepisuje na úrovni zabezpečení, protože integrace různých technologií různých výrobců vyžaduje určité kompromisy. Naopak ucelený systém zabezpečení domácnosti oběti na oltář integrace přinášet nemusí a napříč všemi prvky nastavuje jednotnou úroveň maximální bezpečnosti.Rozdíl je i v nabídce druhů čidel, které u profesionálních bezpečnostních systémů pokrývají potřeby i těch nejnáročnějších uživatelů – pohybová čidla, kamery, dveřní a okenní senzory, požární hlásiče, záplavová čidla, sirény a mnoho dalšího. U HomeKitu je potřeba obvykle zkombinovat hardware různých výrobců nebo některé funkce prostě oželet.

2. Dosah a výdrž baterií

Kde mají profesionální systémy mílový náskok, jsou technické parametry. Senzory BEDO Ajax nabízí například dosah na vzdálenost 2 kilometrů ve volném terénu a výdrž na baterii až 7 let. To je možné právě díky zapojení high-tech komunikačního protokolu uzpůsobeného na míru právě tomuto systému. Pro senzory výrobců kompatibilních s HomeKit a systémy jako Amazon Alexa nebo Google Nest tyto údaje často nebývají veřejné a dosah se obvykle pohybuje v rámci 10 metrů od řídící stanice, takže nemusí stačit ani pro smysluplné zabezpečení většího rodinného domu.

3. Jednosměrná komunikace

V rámci bezdrátového zabezpečení je důležitou kapitolou komunikace mezi čidly a centrální jednotkou. V systému HomeKit tato komunikace probíhá pouze jednosměrně – čidla tedy odesílají data do centrály, kde jsou zpracována. Toto řešení vykazuje značné bezpečnostní nedostatky, proto profesionální řešení přešla na obousměrnou komunikaci. Mezi hlavní přednosti obousměrné komunikace patří:

centrální jednotka po zapnutí zkontroluje stav všech čidel

čidla v klidu nic nevysílají a neplýtvají energií

čidla nemusí být vybavena blokováním dalšího vysílání po vyhlášení poplachu

lze dálkově otestovat funkce v celém systému

lze využít funkci automatického přeladění, pokud dojde k rušení systému

ústředna může ověřit, zda jde o skutečný poplach

4. Hlasové ovládání

Funkce ovládání hlasem je velmi uživatelsky přívětivá a mezi zákazníky populární. Z praxe ale vyplývá, že ne vždy je možné hlas k ovládání použít a ani chvilkové selhání není neobvyklé. Je potom vhodné mít možnost ovládat bezpečnostní systém jinou cestou – dálkovým ovladačem, centrálním panelem či kódovým odemykáním. Tuto výhodu si většina uživatelů neuvědomuje, dokud nedojde k planému poplachu, kdy se snaží ze všech sil překřičet spuštěný alarm.

5. Ochrana proti sabotáži

Běžná HomeKit či Google Nest čidla fungují na protokolech ZigBee, Z-Wave nebo přímo přes Bluetooth a poskytují tak výrazně nedostatečnou úroveň zabezpečení proti sabotáži. Postrádají hned několik důležitých vlastností, například se nedokáží přeladit na jinou frekvenci, tzv frequency hopping. Oproti tomu senzory špičkových systémů založených například jako u BEDO Ajax na protokolu Jeweller umí útoky rušičkou rozpoznat a automaticky přejít na jinou frekvenci, případně vyhlásit poplach. Pro moderní komunikační protokoly je typické, že navíc plovoucím klíčem pečlivě šifrují data v každém kroku, aby zamezily jakýmkoliv dalším pokusům o hacknutí systému.

6. Výpadek proudu či Wi-Fi signálu

Poslední výhodou profesionálních systémů, kterou v tomto článku zmíníme, oceníte v situaci, kdy dojde k výpadku proudu. Ano, všechna HomeKit bezdrátová čidla mají své vlastní baterie a jejich provoz není nijak omezen, ale centrální jednotka bez proudu dlouho nevydrží, nemluvě o tom, že ztratí přístup k internetu, což ji prakticky okamžitě ochromí.

Systémy jako BEDO Ajax na toto myslí, a kromě záložní baterie schopné udržet zabezpečovací systému v chodu několik dalších hodin bez proudu včetně centrální jednotky, mohou z Wi-Fi připojení plynule přejít na mobilní data skrze SIM kartu. To může být velkou výhodou i v případě, že zabezpečení máte třeba na chatě bez přístupu k internetu.

Myslíte to se zabezpečením vážně?

Pokud ano, je pro vás jedinou správnou cestu pořízení profesionálního zabezpečovacího systému. Kromě všech výhod popsaných výše, je cena za radikální skok k vyšší úrovni ochrany opravdu malá. Musíte si pouze zvyknout, že HomeKit či chytrou domácnost máte pod jedním tlačítkem, zabezpečovačku pod druhým. To je jediná daň za maximální bezpečí uzavřených systémů, a i ta by se časem mohla BEDO Ajax podařit odstranit, protože na integraci do systémů třetích stran při zachování nejvyššího stupně bezpečnosti se již údajně pracuje.

Podrobné představení bezdrátového bezpečnostního systému najdete na stránkách BEDO Ajax nebo ve videu Jiřího Hubíka a Filipa Brože na Youtube iPure.cz.