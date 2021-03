Ještě zelenější Apple. 4,7 miliardy dolarů přeměnil v 1,2 gigawattů čisté energie 

Nově dokončené projekty Applu v oblasti obnovitelných zdrojů, které jsou součástí plánovaných výdajů společnosti Green Bond ve výši 4,7 miliardy dolarů, přinášejí čistou energii místním komunitám a snižují emise uhlíku. V roce 2020 financoval Apple na 17 projektů společnosti Green Bond, které tak zamezily vypuštění 921 000 metrických tun emisí uhlíku do ovzduší. A to odpovídá odstranění téměř 200 000 aut ze silnic.

Celkově tyto projekty vyprodukují 1,2 gigawattů obnovitelné energie na celém světě. K tomu Apple ještě přidává dalších přes 350 megawattů získaných z obnovitelné energie. Např. V Nevadě vystavěl solární pole o rozloze 180 akrů, v Dánsku naopak největší pobřežní větrné turbíny na světě. Konkrétně tyto 200 m vysoké turbíny se nacházejí poblíž dánského města Esbjerg, a budou každý rok produkovat 62 gigawatthodin. To by zajistilo napájení téměř dvaceti tisíc domácností. Energie zde vyrobená však putuje do datového centra společnosti ve městě Viborg. Až co se nezužitkuje, putuje do dánské sítě.

Emise zelených dluhopisů společnosti tak patří k největším v soukromém sektoru. Od historické dohody o změně klimatu na konferenci OSN v Paříži v roce 2015 investoval už Apple výnosy ze tří emisí zelených dluhopisů na podporu globálního úsilí o snižování emisí uhlíku. Součet činí právě oněch 4,7 miliardy dolarů.

V červenci loňského roku navíc představil Apple svůj plán, jak se do roku 2030 stát uhlíkově neutrálním napříč celým obchodem, výrobním dodavatelským řetězcem, a dokonce i životním cyklem daného produktu. Apple je dnes již uhlíkově neutrální pro své globální podnikové operace a tento nový závazek znamená, že do roku 2030 bude mít každé prodané zařízení společnosti nulový dopad na klima. Tyto informace vycházejí z výroční zprávy společnosti a najdete ji na stránkách Apple.com.