Opravy iPhonů 12 Pro v autorizovaných servisech Applu budou nyní ekologičtější

Je tomu jen pár týdnů, co jsme vás na našem webu informovali o novém způsobu oprav iPhonů 12. Zatímco v minulosti řešil poškození typu prasklá záda výměnou telefonu kus za kus (samozřejmě s adekvátním doplatkem, nebylo-lo poškození kryté zárukou), nyní je díky novému náhradnímu dílu ve formě zad telefonu osazených celou řadou komponentů až na modul fotoaparátu schopen klasických oprav. Z poškozeného telefonu totiž jen vyjme displej spolu s modulem fotoaparátu, ty následně umístí do náhradních zad a tím má de facto hotovo. A právě na tento systém oprav nyní najel Apple i u iPhonů 12 Pro a 12 Pro Max.

Nový styl oprav iPhonů 12 (Pro) je vzhledem k tomu, že funguje na principu poškozená část za novou část daleko ekologičtější než když Apple řešil všechny problémy výměnou za novou jednotku. Pro kalifornského giganta je zároveň výrazně levnější, jelikož díky němu ušetří za displej a zadní fotoaparát, který musel dříve poskytnout coby součást výroby de facto zbytečně. V neposlední řadě by pak měl nový styl oprav zvýšit jejich rychlost, jelikož by je měli být schopní technici provádět přímo ve svých domovských servisech, zatímco dříve bylo nutné telefony v případě výměn poslat na centrální servisní středisko Applu na posouzení. Příjemným bonusem by pak mohla být i lepší dostupnost nových modelů, které byly donedávna obětovány právě i pro výměny. Těžit z novinky tedy budou naprosto všichni, což je skvělá zpráva.