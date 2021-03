Jak rychlý je iOS 14.5 Beta 4 oproti iOS 14.4.1

Testování nadcházející verze iOS 14 i nadále pokračuje. Apple včera vydal již 4. betu očekávané verze iOS 14.5. Kanál iAppleBytes opět provedl test rychlosti, abychom viděli, jakým směrem se verze bude ubírat, a to na zařízeních iPhone SE 1. generace, 6s, 7, 8, XR a 11. Celý test mezi iOS 14.4.1 a čtvrtou betou iOS 14.5 můžete vidět v odkaze pod tímto odstavcem.

Začneme u iPhonu SE 1. generace, u kterého je k vidění domovská obrazovka iOS 14 současně na obou zařízeních. Dále se jako obvykle zaměříme na aplikace třetích stran. Aplikace Facebook se spustí dříve na betě iOS 14.5. Na současné verzi iOS se naopak více daří Snapchatu. IPhone 6s nám rychleji „naběhne“ na iOS 14.4.1, rozdíl je ovšem velmi malý. Na iOS 14.4.1 můžeme sledovat lepší práci YouTube. To je ale tak všechno a zbytek aplikací má k dobru spíše na betě, což je rozhodně dobře, byť rozdíly jsou opravdu minimální. Na iPhonu 7 rovněž pozorujeme dřívější spuštění zařízení na smartphonu s aktuální verzí jablečného systému. Tím to ale končí, jelikož veškeré aplikace, pokud se nespustí ve stejný moment, se otevřou dříve na betě iOS 14.5. IPhonu7 tedy verze systému rozhodně sedla.

I na iPhonu 8 si lze všimnout rychlejšího „naskočení“ systému na aktuální verzi iOS, přičemž rozdíl je přibližně pětisekundový. Scénář je ale u aplikací zde téměř totožný s předchozím modelem, jen Snapchat pracuje lépe na iOS 14.4.1. U prvního zástupce s FaceID lze vidět zapnutí dříve opět na současné verzi iOS. Rozdíl je zhruba jedna sekunda. U aplikací vidíme rovněž to, co u posledních modelů. Tedy pokud nejde o shodné spuštění, otevřou se aplikace dříve na betě. IPhone 11 až na VK a Snapchat naprosto pak ve všem „kopíruje“ předchozí model. Závěrem se hodí říct, že takovou změnu k lepšímu jsem u beta verze neviděl opravdu hodně dlouho. Důležitější ovšem bude, jak to dopadne s aspektem baterie, který je daleko podstatnější.