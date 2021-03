Finská společnost Nokia se chystá šetřit. Do roku 2023 by chtěla ušetřit až 600 milionů eur. V průběhu 18 až 24 měsíců se tak společnost chystá snížit počet zaměstnanců ze současných 90 tisíc až na 80 tisíc. Přesný počet bude záviset na tom, jak se Nokii bude v příštích dvou letech dařit. I když ale bude společnost propouštět, chystá se investovat do vývoje 5G a digitální infrastruktury.