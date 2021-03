Indie chce zakázat kryptoměny

Indie se možná postaví kryptoměnám zády. V Indii je návrh zákona, který by kryptoměny zakázal, a to jak obchodování, tak těžbu i jejich pouhé držení. Zákon by ovšem zavedl jednu vlastní kryptoměnu, nad jejíž hodnotou by měl stát kontrolu. Obdobné platidlo má totiž jisté technické výhody. V tomto případě by stát pochopitelně kryptoměnu navázal na rupii. Pokud zákon projde, budou mít lidé 6 měsíců na to, aby se ostatních kryptoměn zbavili. Indie tak tento postup možná obkoukala od Nigérie, kde zákaz kryptoměn již platí.