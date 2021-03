Elektrický tahač Tesla Semi je velmi tajemný projekt. Ačkoli byl stroj představen na konci roku 2017 s tím, že se k zákazníkům dostane za dva roky, slyšíme o něm jen tu a tam a jak víme, k zákazníkům se ještě nedostal. To by se ovšem mělo změnit a mohlo by k tomu dojít již letos. Společnost Tesla na Twitteru ukázala, jak se tento elektrický gigant prohání po závodní dráze. Odkaz naleznete pod odstavcem.

Semi on the track pic.twitter.com/0QCTYGbLJv — Tesla (@Tesla) March 14, 2021