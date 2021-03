Elon Musk osvětlil příčinu exploze SN10

Minulý týden proběhl další test prototypu vesmírné lodi Starship zvaného SN10. Vidět jsme již mohli úspěšné přistání. Ovšem stroj po několika minutách explodoval a začalo se řešit, proč tomu tak bylo. Podle jeho tweetu byl na vině jeden z motorů Raptor, který měl nízký tah, což bylo způsobeno únikem helia. Stroj tak dosedl příliš tvrdě. Byly tak poškozeny nohy a spodní část stroje.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11.

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021