Tajemství bezpečnostních IP kamer – domácí vs. podnikové využití

Komerční sdělení: Plánujete vylepšit zabezpečení ve vaší firmě? Rádi byste měli přehled o své domácnosti v době, kdy tam zrovna nejste? Bezpečnostní IP kamery nabízejí jednoduché, ale efektivní řešení. Proč by vás mělo při výběru zajímat, jaký je rozdíl mezi klasickou domácí IP kamerou a IP kamerou určenou pro vaše podnikání?

Ať už se staráte o malé dítě, krásný rodinný domek na předměstí, nebo třeba úspěšnou firmu s rozsáhlým majetkem, bezpečnost by vždy měla být vaší prioritou. Ne nadarmo roste popularita, význam, ale i schopnosti chytrých bezpečnostních kamer raketovým tempem. Tento trend však s sebou přináší také podstatně větší strasti při výběru toho správného řešení. V článku se proto zaměříme na to, jak fungují a co dokáží nejrůznější IP kamery. Zároveň objasníme, v čem se liší levné bezpečnostní kamery pro domácnost od těch profesionálních, které cílí primárně na firemní prostředí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Co je to IP kamera?

IP kamera (Internet Protocol kamera) neboli síťová kamera je označení pro zařízení, které zachytává a přenáší obraz pomocí IP protokolu přes počítačovou síť, příp. Internet. V kontextu zabezpečovacích systémů nacházejí síťové kamery využití nejčastěji při ochraně budov a majetku. Vzhledem k povaze IP kamery je možno sledovat přímý přenos záznamu na libovolném počítači nebo dnes už také skrze chytrý telefon.

Zásluhou prudkého rozvoje moderních technologií se bezpečnostní IP kamery rychle staly velice dostupným a žádaným zbožím. Nejen proto je můžeme stále častěji vídat jako běžnou součást chytrých domácností, dětských pokojíčků apod. Na výběr je v současnosti obrovské množství pokročilých funkcí i možností instalace.

Levné spotřebitelské IP kamery pro použití v domácnosti

Začněme tedy u levnějších IP kamer pro běžné použití v domácnosti. Tyto kamery se hodí spíše spotřebitelům, kteří se nebojí experimentovat a rádi si nové technologie nejprve vyzkouší na vlastní kůži. Jako skutečný prostředek pro zabezpečení majetku však poslouží maximálně v bytě nebo u menšího, jednopodlažního domu, kde se dveře zrovna dvakrát netrhnou. Šikovnou síťovou kameru například do vašeho obývacího pokoje pořídíte bez problému i za pár stovek.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Když se zaměříte na konkrétní funkce IP kamer určených pro běžné použití v domácnosti, zjistíte, že i za málo peněz dokážou někdy nabídnout poměrně hodně muziky. Ačkoliv se jedná povětšinou o kamery pro vnitřní použití, většina z nich disponuje alespoň základní funkcí nočního vidění, digitálním zoomem, slušným pozorovacím úhlem a Full HD, případně HD rozlišením. Důraz je zásluhou konceptu SmartHome často kladen také na kompatibilitu s chytrými hlasovými asistenty (Google Assistant, Amazon Alexa, Siri) a přehledné aplikace pro sledování záznamu z mobilních zařízení.

Obecně nemáme levným, chytrým IP kamerám vlastně moc co vyčítat, jelikož své zákazníky si určitě najdou. Pro občasnou kontrolu domácího mazlíčka v bytě nebo terasy u domečku v klidné čtvrti jsou ostatně jako dělané. Zároveň ale nesmíte zapomenout na to, že v ně jednoduše nemůžete vkládat přílišnou důvěru. Ať už se jedná o jejich nedostatečnou spolehlivost, odolnost, rozpoznávací schopnosti, nebo také o absenci nespočtu kritických detekčních funkcí a rizika spojená s ukládáním záznamu na paměťovou kartu. Pro komerční využití zkrátka nejsou levné IP kamery vhodné.

Výhody a nevýhody Home Security IP kamer

+ Cena

+ Množství chytrých funkcí

+ Kompatibilita se SmartHome

+ Vzhled

– Spolehlivost

– Odolnost

– Absence kritických bezpečnostních funkcí

– Kvalita přenášeného obrazu

Profesionální IP kamery zabezpečující vaše podnikání

Nyní se ponoříme o něco hlouběji a posvítíme si na kategorii IP kamer pro komerční využití. Hned na úvod je důležité zmínit, že pokud hovoříme o profesionálních síťových kamerách, téměř vždy se jedná o komplexní systém několika zařízení a také infrastrukturu zahrnující síť, software pro správu videa a zobrazovací systém. Jinými slovy, profesionální IP kamery jsou navrženy tak, aby podporovaly odborný monitoring a bezpečnou součinnost většího množství kamer, případně ještě i čidel nebo detektorů.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Oproti levnějším spotřebitelským kamerám může celkové nastavení komerčních IP kamer působit jako poměrně složitá záležitost. Důvod je jednoduchý, lépe vybavené kamery nabízejí více možností nastavení jednotlivých parametrů obrazu – ať už se jedná o prostou dobu expozice, snímání obrazu v širokém kontrastním poměru (funkce WDR), nebo třeba Smart kodek (Smart Stream, U-Code). Bez ohledu na konkrétní model kamery tak nastavení těch správných parametrů pro vaše prostředí často vyžaduje přítomnost nebo alespoň konzultaci odborníka. Jakmile je ale vše profesionálně zapojeno a nainstalováno, můžete se spolehnout, že systém spolehlivě zachytí všechna bezpečnostní rizika.

Systémy business IP kamer jsou efektivnější pro zabezpečení větší plochy – např. firem a přidruženého majetku nebo také rozlehlejších a vícepatrových domů, do kterých má přístup větší množství osob. Ceny těchto kamer se pohybují v řádech tisíců až desetitisíců korun českých.

Ve srovnání s domácími IP kamerami nabízejí síťové kamery pro podnikové využití vysoké snímkovací frekvence i při větších rozlišeních a mnohem citlivější senzory, což ve výsledku zajistí ostřejší a plynulejší obraz. Nedílnou součástí FirmWare vyšších řad komerčních IP kamer je také chytrý videoanalytický software, který pomáhá zpřesnit detekční schopnosti kamery, minimalizovat počet falešných poplachů způsobených pohybem stínů, zvěře apod. a také okamžitě reagovat na zaznamenané nebezpečí. Kromě základní detekce pohybu se může jednat ještě například o pokročilou detekci obličeje, detekci narušení prostoru, detekci běhu, detekci davu nebo detekci chybějících objektů. Pro představu, kamerový systém VIVOTEK jako celek, tj. doplněný o záznam (NVR či SW VAST 2) nabízí funkci Smart Search (detekce pohybu v obraze v záznamu), díky které dokáže dohledat změny v obraze na hodinovém záznamu během pouhých několik vteřin.

Profesionální kamery jsou instalovány nejen za účelem funkce přehledové či dohledové, ale také za účelem funkce rozpoznání objektu či události a jeho následnou identifikaci (osoby, zavazadla, RZ vozidla) v kombinaci s automatizovanou reakcí (odeslání emailu, sepnutí alarmového výstupu se sirénou, otevření brány). Z toho vyplývají vyšší nároky na požadovaný detail, respektive na požadovanou kvalitu obrazu. Profesionální kamery zdobí zejména vysoká světelná citlivost, krátký čas expozice pro zabránění rozmazaného pohybu i za zhoršených světelných podmínek a úroveň osvětlení (případně také dosah, komplexnost a rovnoměrnost IR přísvitu).

Rovněž se můžete spolehnout na rozmanité možnosti při nahrávání a ukládání videa. Profesionální kamery podporují optimalizaci datového toku za využití smart kodeků, čímž dojde k úspoře investic za datové úložiště. Dále podporují možnost napojení na cloudové platformy pro sledování živého obrazu i záznamu odkudkoliv z Vašeho PC či mobilního telefonu. Podnikové IP kamery pro venkovní použití se vyznačují odolnou konstrukcí (vůči vlivům počasí, ale také proti mechanickému poškození) a vyšším stupněm přizpůsobitelnosti.

Výhody a nevýhody business IP kamer

+ Spolehlivost

+ Chytrá detekce pohybu

+ Odolná konstrukce

+ Snazší integrace dalších zařízení

+ Větší možnosti přizpůsobení

+ Propracovanější software

– Cena

– Mohou vyžadovat profesionální nastavení

Ověřené IP kamery VIVOTEK – přední značka v oblasti kamerového zabezpečení

Společnost VIVOTEK již od roku 2000 nabízí širokou škálu podnikových IP kamer pro venkovní i vnitřní použití. V současnosti udržuje rozsáhlou síť distributorů ve více než 116 zemích světa. Za zmínku stojí také spolupráce se společností Trend Micro, která chrání všechny kamery a přenášená data před kybernetickými útoky pomocí propracovaného antivirového softwaru. Pro podnikové IP kamery od výrobce VIVOTEK je typický odolný design, videoanalytický software Smart VCA, chytrá detekce pohybu a perfektní optimalizace kvality datového toku v rámci přenosu záznamu.

Nejprodávanější modely IP kamer VIVOTEK na Alza.cz

Síťové kamery od společnosti Uniview – lepší bezpečnost dělá svět lepším

Nepřetržité zabezpečení domu, firmy nebo rodinné restaurace? To vše pomohou zajistit podnikové IP kamery značky Uniview. Tato společnost, přestože byla založena relativně nedávno v roce 2011, se stabilně drží mezi největšími hráči na trhu bezpečnostních kamer. Inovace, dostupnost a neutuchající snaha o dokonalost tvoří základní stavební kameny celého podniku. Síťové kamery Uniview jsou vybaveny citlivým senzorem a za skvělou cenu dokážou vykouzlit vysoce kvalitní záznam. U nejvyšších a nejdražších řad pak můžeme najít dokonce i speciální deep-learning čip, který dodává maximální výkon pro potřeby chytrých videoanalytických funkcí. Samozřejmostí je vyladěná mobilní, ale také desktopová aplikace pro váš chytrý telefon a počítač.

Nejprodávanější modely IP kamer Uniview na Alza.cz

Závěr – jaké bezpečnostní řešení je pro vás nejvhodnější?

Technologický pokrok se výrazně promítl také do odvětví kamerových systémů a zabezpečení – nejen síťové kamery jsou proto mnohem efektivnější, dostupnější a chytřejší. V případě, že hledáte bezpečnostní doplněk do své chytré domácnosti, určitě si vystačíte s chytrou a levnou domácí IP kamerou, s níž budete mít svůj byt skrze mobilní aplikaci pod kontrolou po celý den. Pokud ale chcete důkladně zabezpečit větší prostory, jako např. firmu nebo rozlehlý pozemek s domem, vyplatí se nedělat kompromisy v kvalitě. Podnikové IP kamery a systémy nabízejí nespočet pokročilých funkcí a plně se přizpůsobí potřebám vašeho podnikání nebo bydlení!