Objevily se fotky nikdy nepředstaveného iPhonu X v barvě Jet Black

Tmavá varianta iPhonu X představeného v roce 2017 mohla vypadat úplně jinak. Vyplývá to alespoň z fotek jednoho z prototypů tohoto telefonu, které na svém Twitteru zveřejnil leaker Mr. White zabývající se právě mimo jiné zpětným odhalováním prototypů oblíbených Apple produktů. Co tedy nové fotky o této výroční edici zpětně prozradily?

Jak se z fotek, které si můžete prohlédnout pod tímto odstavcem, zdá, Apple při jeho vývoji koketoval s myšlenkou obarvit jej stejně jako iPhony 7 a 7 Plus do Jet Black – tedy sytě černého lesklého kabátku. Ten byl totiž u řady 7 neuvěřitelně oblíbený a to i přestože trpěl celou řadou neduhů v čele se snadným zachytáváním nejrůznějších šmouh či snadném odření s viditelnými vlásečnicemi. Apple jej navíc tehdy implementoval na hliníkové šasi, což může být důvod, proč se pro něj nerozhodl na záda ze skla u iPhonu X. Výsledek mohl totiž v reálu vypadat zcela jinak než na řadě 7.

Fotogalerie iPhone X jet black1 iPhone X jet black2 iPhone X jet black3 iPhone X jet black4 Vstoupit do galerie

iPhone X dorazil před více než třemi lety ve dvou barevných variantách – konkrétně v bílé se stříbrnými rámečky a vesmírně šedé s tmavými rámečky. O rok později se k nim pak u řady XS, která přímo vycházela z X, přidala zlatá, kterou mnozí uživatelé očekávali už u X. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o (PRODUCT)RED edici, která však u X ani XS nikdy představena nebyla.