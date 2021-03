Potvrdil únik barev nových iMaců smrt iMaců Pro?

Jednou z nejzajímavějších novinek letoška z dílny Applu bude bezesporu nová generace iMaců, která má lákat jak na zbrusu nový čipset M1X, tak i na neokoukaný design s ostrými hranami vycházející částečně z nových iPhonů či iPadů. Ve stínu očekávání se však svět Applu nyní loučí s jedním z největších velikánů jeho počítačového světa, byť s jepičím životem. Řeč je konkrétně o iMacu Pro, který si svou premiéru odbyl už v roce 2017, kdy nadchnul svým výkonem, avšak od té doby se na něm pozvolna zapomíná. Nutno podotknout, že velkou zásluhu na tom má i samotný Apple, který jej v předešlých letech ani jednou neupgradoval a de facto jej tak minimálně v posledních měsících odsoudil k osudu nechtěného stroje, který se zkrátka nevyplatí koupit. Mnozí z vás se nás v komentářích ptají, zda se počítá s iMacem Pro i do budoucna a potažmo i na to, proč jej vlastně Apple v roce 2017 představil, kde se mu pak nevěnoval. Odpověď na tyto dvě otázky je přitom vcelku jednoduchá a lze jí podat s jistotou.

Začněme otázkou týkající se budoucnosti iMacu Pro, která v jablečných kruzích rezonuje o poznání více než ta druhá. Odpověď na ní však zřejmě dost zabolí. Přestože se podle některých spekulací zdálo, že má Apple iMac Pro v plánu oživit, nyní je na 99 % jisté, že se tak nestane. Proč? Zkrátka proto, že se mu to už tak nějak nevyplatí. Vrcholové iMacy (jak nyní, tak i v budoucnu) totiž dokáží nabídnout výkon, který je zároveň pomyslnou hranou celého all-in-one řešení z hlediska odvodu tepla a tak podobně. Pokud pak člověku iMac nestačí, je pro něj zkrátka logičtější sáhnout po Macu Pro a začít využívat nějak zajímavě nakonfigurovaný jej, z čehož samozřejmě těží i Apple. Jasně, někdo může namítat, že all-in-one řešení může být pro někoho lepší volbou, ale z hlediska prodejnosti dává zkrátka daleko větší smysl tuto skupinu svým způsobem odignorovat a nabídnout jí raději stroj, který sice není all-in-one, ale zato je skvěle konfigurovatelný a celkově dává pro práci závislou na vysokém výkonu daleko větší smysl. Že Apple přesně takto myslí ostatně potvrdily nedávné úniky barev chystaných iMaců, mezi kterými se objevila i černá či vesmírně šedá – tedy barva, která byla doposud privilegiem právě iMacu. Druhým potvrzením je pak nynější ukončení prodeje modelu Pro. Kdyby jej chtěl Apple nahradit strojem s čipem Apple Silicon, s ukončením prodejů by určitě počkal do jeho odhalení.

S ohledem na relativně krátký život iMacu Pro se proto přímo nabízí otázka, proč jej Apple v roce 2017 vůbec představil, když jej měl v plánu o pár let později zaříznout bez jediného upgradu. Odpověď na tuto otázku je ale ve výsledku stejně jednoduchá jako odpověď na otázku předešlou. Lidé z Applu se totiž nikdy netajili tím, že je iMac Pro spíše jakousi nouzovkou, která má jablíčkářům pomoci přečkat několik let do doby, než se světu představí Mac Pro. Jeho nynější generaci totiž Apple vyvíjel extrémně dlouho a nutno podotknout, že podle dostupných informací jej měl v plánu vypustil mnohem dříve. Kvůli jeho snaze dotáhnout jej k naprosté dokonalosti a hlavně do stavu, který bude vyhovovat téměř všem jeho potenciálním uživatelům se však rozhodl s vydáním nespěchat a čekající uživatele potěšit raději krátkodobou alternativou ve formě právě iMacu Pro. S tím si ve výsledku nedal ani přespříliš práce, jelikož se od klasických iMaců moc nelišil. Podtrženo, sečteno – iMac Pro tedy splnil přesně to, co od něj Apple potřeboval a nyní jeho mise končí.