Na iPhony dorazila kouzelnická variace na minigolf

Dá se ještě vymyslet originální variace na minigolf? Oblíbenou hru na smartphonech vídáme už od jejich technologických začátků, vývojáři ale, zdá se, stále nacházejí nové nápady na osvěžení hratelnosti, Někdy může jít třeba o zasazení hry na rudou planetu, v případě dnešní novinky se studio Clickteam rozhodlo hru zasadit do kouzelnických kobek. Tam jinak už dobře známou hru dokážou osvěžit využitím začarovaných drahokamů a využitím středověkých pastí. Arcane Golf se na rozdíl od konkurence více soustředí na hádankovou stránku hratelnosti. Podívejte se sami v traileru níže, co si pro vás vývojáři ve hře připravili.

Arcane Golf nabídne celých dvě stě úrovní rozdělených do čtyř porstředí, jež byly inspirovány klasickými videohrami. Vizuál tak jako by vypadl z první konzole od Nintenda. Hra s podobnou hratelností by se však na starém systému objevit nemohla. Hra vás totiž bude neustále testovat pomocí řady kreativních překážek. Úrovně obsahují teleportační kameny nebo koule slizu, které při chvilce nepozornosti váš míček spolknou. Otestováním tak projde nejen vaše schopnost míček správně zamířit, ale i řešení hádanek a rychlé reflexy. Pokud máte rádi geometrii, budete se cítit jako doma. Pro průchod úrovněmi je totiž správná volba úhlů naprosto klíčová. Arcane Golf je už nyní k dispozici na App Storu, kde za něj zaplatíte 49 korun.