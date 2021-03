K Macu či MacBooku můžete připojit a používat prakticky jakoukoliv tiskárnu, stejně jako na obyčejných počítačích s operačním systémem Windows. Problém může nastat prakticky jen tehdy, pokud se k macOS zařízení rozhodnete připojit nějakou velmi starou tiskárnu, ke které si systém nezvládne automaticky najít ovladače. Mnoho uživatelů si v tomto případě myslí, že je vše ztraceno, a že takovou tiskárnu využít nepůjde. Z vlastní zkušenosti však mohu říci, že jsem se zatím nesetkal ani s jednou tiskárnou, včetně těch opravdu starých, které by s Macem nefungovaly. Pokud totiž systém nemůže najít ovladače, tak stačí, abyste mu s hledáním pomohli vy.

Jak na Macu ručně nainstalovat ovladač tiskárny

Novou tiskárnu můžete na Macu přidat v Předvolby systému -> Tiskárny a skenery. Jestliže se rozhodnete pro přidání, ale tlačítko Přidat zůstane zašedlé, tak to znamená, že se systému nepodařilo najít ovladače. Co v tomto případě dělat, a jakým způsobem ovladače do systému dostat, se dozvíte v následující řádcích:

Prvně je nutné, abyste konkrétní ovladač k vaší tiskárně našli.

Veškeré dostupné ovladače najdete na webových stránkách konkrétního výrobce. Níže přikládáme seznam webových stránek nejpopulárnějších výrobců tiskáren: Canon: canon.cz/support/ HP: support.hp.com/cz-cs/printer Epson: epson.com/Support/sl/s Brother: brother.cz/support/drivers

Jakmile se na konkrétní webovou stránku přesunete, tak vyhledejte vaši tiskárnu a ovladač k ní.

a ovladač k ní. V mnoha případech dojde k automatické detekci verze vašeho operačního systému macOS. Nejčastěji dojde k tomu, že konkrétní ovladač není k dispozici na vaši aktuální verzi macOS, ale na tu několik let starou.

Na webových stránkách výrobce pro stažení ovladačů si tedy vyberte takový ovladač pro macOS, který je nejnovější. Může se jednat klidně o ovladač k OS X Yosemite a starším.

Může se jednat klidně o ovladač k OS X Yosemite a starším. Tento konkrétní ovladač si stáhněte, a poté na stažený soubor klepněte.

a poté na Otevře se další okno, ve kterém otevřete .DMGsoubor či balíček, který slouží pro instalaci ovladačů.

či který slouží pro instalaci ovladačů. Poté se prokousejte kompletní instalací ovladače a vyčkejte, až se vše potřebné nainstaluje.

ovladače a vyčkejte, až se vše potřebné nainstaluje. Po nainstalování okno instalátoru zavřete a vaši tiskárnu připojte k Macu.

a vaši Nyní se přesuňte se do Předvolby systému -> Tiskárny a skenery.

Zde pak v levém dolním rohu klepněte na ikonu +.

V seznamu se objeví připojená tiskárna, kterou označte.

kterou Nyní už by tlačítko Přidat nemělo být zašedlé – klepněte na něj.

Tímto způsobem jste úspěšně nainstalovali starou tiskárnu k vašemu Macu. Nejčastěji uživatelé macOS ztroskotají právě na tom, že jim webová stránka výrobce s ovladači zobrazí, že pro aktuálně používanou verzi macOS nejsou ovladače tiskárny k dispozici. Ve většině případech se ale vůbec nic neděje a stačí nainstalovat takový ovladač, který je určený pro starší verzi macOS. Staré ovladače bez problémů fungují i na nových verzích operačních systémech. Osobně už jsem tímto způsobem nainstaloval nespočet tiskáren a jak jsem zmínil v úvodu, prozatím jsem se nesetkal asi s žádnou tiskárnou, kterou by nebylo možné nainstalovat a používat.