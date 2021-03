Hry pro iPhony se za posledních pět let extrémně zvětšily

Občas je až k nevíře, jaké statistiky jsou analytici schopní připravit. Pokud hrajete na svém iPhonu hry, jistě víte, že ty lepší jsou schopny zabrat i několik gigabajtů z úložného prostoru. Hraní na smartphonech získává stále více na relevanci. Hry jsou neustále obsáhlejší a graficky líbivější. To má za následek samozřejmě jejich zvětšování. Analytici ze společnosti Sensor Tower se podívali, jak se velikost her postupem času zvyšuje.

Pro tyto účely se analytici podívali na zoubek 100 hrám, které ve Spojených státech po dobu pěti let generovaly nejvyšší zisk, přičemž poměřována byla velikost souboru staženého přímo z App Store, tedy bez dodatečného obsahu a následujících aktualizací. Dle jejich propočtů se velikost u těchto zkoumaných her od roku 2016 zvětšila o 76 %. „V roce 2016 velikost hry činila průměrně 264 megabajtů. V roce 2020 se velikost her zvýšila o 76 % na téměř 465 megabajtů. V minulém roce došlo v tomto zkoumaném období k největšímu meziročnímu nárůstu, který činil 30,3 %.“ V loňském roce na americkém App Store byla nejvýdělečnější hra Roblox, která zabírá 220 MB. Největší hrou pak byl CSR Racing 2, jenž zabírá 3,8 GB. Že se hry časem zvětšují není rozhodně žádné překvapení. Pokud si dnes stáhnete Instagram, také vám zabere více místa, než tomu bylo před pěti lety. Jaká je největší hra, kterou máte ve svém iPhonu? Za sebe mohu říct, že jde o CoD: Mobile.