Silniční kontroly: Tato česká kopie WhatsApp vám ukáže, kde jsou kontrolní stanoviště policie

Silniční kontroly jsou v posledních dnech vidět na tuzemských cestách mnohem častěji, než jsme byli v minulosti zvyklí. To vše kvůli nedávnému vládnímu nařízení, které se týká omezení pohybu mezi okresy ve snaze zpomalit či v ideálním případě zastavit šíření koronaviru. Mnohým řidičům však silniční kontroly vyloženě vadí či jim “jen” způsobují stres a tak se snaží přijít na způsob, jak se jim vyhnout či o nich alespoň s předstihem vědět a psychicky se na případné kontroly připravit. Pomoci jim v tom může i nová webová aplikace z dílny Motoklubu Černí Supi, která se dá s trochou nadsázky označit za jakýsi český WhatsApp.

Fungování webové aplikace kontrolnibody.cz je ve své podstatě velmi prosté. Navigování z bodu A do bodu B sice nenabízí, zato však zobrazuje řidiči nahlášené policejní zátarasy, náhodné kontroly či vlakové kontroly na území České republice. Do nahlašování kontrol se pak může zapojit naprosto každý a to bez jakékoliv registrace, díky čemuž je již nyní aplikace velmi hojně využívána. Její filozofie však alespoň podle tvůrců není znepříjemňovat policii její práci. “Tato stránka slouží k informativnímu monitoringu namátkových kontrol a zátaras ozbrojených složek v souvislosti s nařízením vlády platného od 1. 3. 2021. Důrazně vyzýváme všechny uživatele, aby zvážili nutnost své cesty a dodrovali během cesty všechna hygienická opatření. Tato stránka nemá za cíl znevažovat práci ozbrojených složek, které jsou kvůli směšné a nekompetentní organizaci ve svém velení pod hrozbou finanční destabilizace sebe a svých blízkých nuceny v nepříznivém počasí provádět represi vůči svým spoluobčanům, které by měly chránit, a jsou tak nuceny podílet se na destrukci své vlasti. Stránka nemá za cíl ani nabádat uživatele k porušování krizové vyhlášky. Každý návštěvník stránky může svobodně a bez registrace přispět. Průkazná identifikace přispěvatelů není logována. Každý má právo být informován. Každý má právo pomoci udržet demokratické hodnoty naší společnosti,” stojí v jejím popisku.

Pokud vás tedy podobná aplikace zajímá či byste si jí rádi vyzkoušeli, můžete tak učinit přes odkaz níže. Její ovladatelnost je velmi jednoduchá a využití skutečně pestré. Funkční je navíc všude, kde je připojení k internetu. Rozhodně proto alespoň dle nás stojí za vyzkoušení.

Webovou aplikaci si můžete prohlédnout zde