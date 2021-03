Kdy se otevřou školy? Vše je závisle od aktuální situace

Kdy se otevřou školy je bezesporu jedno zn ejpalčivějších témat, které nás zajímá. Situace v ČR je i nadále velmi vážná a v nemocnicích je hospitalizováno přes 8000 lidí s covidem a téměř 1800 lidí je na jednotce intenzivní péče. Nejdříve se začne rozvolňovat za deset dní, tedy po 21. 3. 2021 a kromě uvolnění pohybu mezi regiony by měl následovat také návrat studentů a žáků do základních, mateřských, středních a vysokých škol. Do škol by se měli žáci a studenti podle ministra Plagy začít vracet podle systému PES, který určuje, jak bude prezeční výuka vypadat při určitém riziku nákazy.

Školy se začnou otvírat nejdříve po 21. březnu a to ve dvoutýdenních rozestupech. Ministerstvo označuje za prioritu prezenční výuku prvních a druhých třít základních škol. Následně by se po čtrnácti dnech od návratu těchto žáků měly do třít vracet deváťáci a maturanti a až následně ostatní žáci a studenti. Situace je však podle ministra Plagy závislá především nad počtem hospitalizovaných a nad aktuálním stavem epidemie. Je tedy možné, že při nejhorším scénáři, se v letošním školním roce děti do škol již nepodívají.